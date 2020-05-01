【新冠肺炎】市民假期外出逼爆沙灘維園現帳幕陣　黃大仙祠重開善信冀疫情消退【多圖】

▲ 沙灘逼爆享受假期的市民。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情緩和，加上一連4日公眾連假，不少人出街「鬆一鬆」，本港多區出現人潮，多個沙灘逼爆，銅鑼灣維園更出現帳幕陣，不少人都沒有戴上口罩。另因應疫情，關閉一個月的黃大仙祠今早重開，由於限聚令仍然生效，參拜人士不能多於4人一組， 有善信希望疫情盡快消退。

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▲ 深水灣人頭湧湧。（馮漢柱攝）

▲ 有人曬太陽及打沙灘排球，期間沒有戴上口罩。（馮漢柱攝）

▲ 沙灘上大部分人都無戴口罩。（馮漢柱攝）

夏日到臨，假期陽光普照，南區淺水灣及深水灣泳灘均擠滿了享受假期的市民，人流興旺，有一家大小玩水，有人曬太陽，亦有小朋友玩堆沙，另有外傭野餐，不少人都沒有戴上口罩，部分外傭多於4人聚集於同一處，懷疑違反限聚令要求。

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港島維園同樣人頭湧湧，多個露營帳幕在草地排開，大部分都少於4人一組，有人除下口罩在跳舞，亦有人撐傘聊天。另外，不少市民剛則選擇到尖沙咀海港城逛街，商場部分食肆出現排隊人龍。

▲ 多人在銅鑼灣維園擺夜帳幕露營。（潘政祁攝）

▲ 市民外出用膳。（陳國峰攝）

▲ 部份食肆現人龍排隊等候。

天文台表示，高空反氣旋正為南海北部及廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣，今日正午時分，本港多處地區的氣溫上升至約28度，下午部分時間有陽光及炎熱，今晚大致多雲。吹輕微至和緩東南風。

天文台指，高空反氣旋會在週末期間及下週持續為華南帶來普遍晴朗及炎熱的天氣，展望未來數天大致天晴及炎熱，下週氣溫進一步上升，不過受西南氣流影響，下週中後期廣東沿岸有幾陣驟雨。

▲ 尖沙咀海港城逛街人群。（陳國峰攝）

▲ 多人疑違限聚令聚集。（馮漢柱攝）

此外，因應疫情，關閉一個月的黃大仙祠早上重新開放，吸引一批善信前往參拜，職員為他們逐個量度體溫，並要求他們戴上口罩，由於限聚令仍然生效，參拜人士不能多於四人一組，祠廟工作人員在場維持秩序。有市民指黃大仙祠關閉一個月，特意前來參拜，並希望疫情消退。

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▲ 本港多個沙攤逼爆享受假期的市民。（馮漢柱攝）

▲ 深水灣人頭湧湧。（馮漢柱攝）

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記者：陳曉瑩