【疫情減壓】Just Dance2020免費開放YouTube頻道　Katy Perry歌曲限時任你舞動【內附連結】

▲ Katy Perry Just Dance遊戲現在可以登上YouTube免費任玩。（網上圖片）

香港這幾天沒有人確診新冠肺炎的，雖然令人安心不少，但適逢5月1日黃金周假期，可見到時大批市民會上街，所以與其人頭湧湧有機會被傳染新冠肺炎，倒不如繼續留守家中，因為其中一個著名合家歡的電視遊戲《Just Dance 2020》即日開始免費開放，大家還不趁這幾天假期跳到夠？

無論你是玩開Playstation 4、又或是Switch和XBOX One的用家，都一定聽過《Just Dance》這一個著名的跳舞遊戲，而這遊戲長年大賣的原因是因為每年推出的版本都會選用當季歌手們最流行的歌曲，而且攞正歌曲版權，例如Katy Perry的歌曲，讓大家可以對著電視模仿歌手的台風大跳特跳。

▲ Just Dance 2020免費開放給大家玩，在這假期大跳特跳就最好不過。（網上圖片）

適逢新冠肺炎令大家要留守在家中避疫，於是最近《Just Dance 2020》免費開放頻道，就算你沒有下載這遊戲，大家亦可以透過登上YouTube，一家大細舞動不停，而開放日期至5月7日。

對於五一黃金周，不想上街同人迫的你和我，這個免費《Just Dance 2020》開放絕對可以讓你跳得汗流浹背。大家可以登入以下Playlist大顯身手。

1）Katy Perry Fan Favourites

https://bit.ly/34p5NWw

2）Dance Party Classics

https://bit.ly/2JPhjB4

3）Dance Workout at Home

https://bit.ly/39Yznn4

4）Family Fun

https://bit.ly/34kvtnq

5）Kids Dance Songs

https://bit.ly/3c1THVX

記者：何偉雄