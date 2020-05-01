【大自然的奧秘】北極圈史上最大臭氧層破洞　1個月後神奇自行修復

▲ 北極圈上方的臭氧層出現罕有破洞，但該破洞竟在1個月後神奇自行修復。

歐洲太空總署（ESA）今年4月初發現北極圈上方的臭氧層罕見出現一個破洞，破洞範圍100萬平方公里，創下該地區史上最大的破洞，但破洞卻在一個月後竟神奇自行修復。科學家團隊在Twitter 上公佈消息，指「史無前例的 2020 年北半球臭氧洞已告一段落」，目前尚無充分數據可判定北極這種大型臭氧層破洞是否會成為新趨勢。

根據英國《衛報》較早前的報道，歐洲中期天氣預報中心哥白尼大氣監測局（CAMS）發現在3月22日北極圈出現史上最大型的臭氧層破洞，破洞面積是整個格陵蘭面積的3倍，科學家表示，出現破洞的地點人跡罕見，除非破洞往南移動至有人居住的地區，例如格陵蘭南部，人們被太陽曬傷的風險才會升高。從目前的趨勢來看，破洞將會在數周內完全消失。

地球出現罕見的破洞

哥白尼大氣監測局主任波丘表示，

這個洞在地球物理學上算是相當罕見。

他解釋，北極低溫導致極地旋渦異常穩定，造成極地平流層雲的形成，而大氣中存在氯和溴，是會破壞臭氧層的化學物質，造成臭氧層破洞。

破洞神奇自行修復

日前，哥白尼大氣監測局再次宣佈，北極圈早在一個月前出現的臭氧層破洞已經自行修復。不少人認為因新冠肺炎令人為活動減少，而導致破洞修復，科學家強調，目前尚無充分數據可判定北極這種大型臭氧層破洞是否會成為新趨勢。

其他相關新聞，即睇：

【走投無路】氣候暖化難捕獵餓到瘦骨嶙峋 俄羅斯56隻北極熊被逼闖入村莊覓食

【全球暖化】俄海軍北極發現5座新島嶼 料因氣候暖化冰川融化崩塌曝光

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王俊賢

