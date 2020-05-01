【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　 涉巴基斯坦專機回港人士

▲ 本港今日新增2宗確診個案，涉巴基斯坦專機回港人士。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，連續多日「零確診」個案後，今日（1日）新增2宗輸入確診個案，累計至今已有1040宗病例。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布新增個案，兩宗個案均是昨日乘專機從巴基斯坦回港人士，由檢疫中心送院。第1039宗涉及一名34歲男子，他沒有病徵，與父母同住巴基斯坦，他於4月30日返港，今日確診；第1040宗涉及一名16歲女學生，沒有病徵，她與3名家人於3月3日至4月30日到過巴基斯坦探親，昨日返港，其3名家人檢驗結果呈陰性。

政府昨日（30日）表示專機上共有319名乘客，在抵港後會乘坐專車前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受新冠病毒測試，在收集深喉唾液樣本後，會前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：郭詩詩、鄧凱文