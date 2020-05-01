「遙距營商計劃」接受資訊科技服務供應商申請

▲ 遙距營商計劃」將於本周一接受資訊科技服務供應商申請列入名單。

創新科技署今日（1日）公布，政府在「防疫抗疫基金」下推出的「遙距營商計劃」將於下周一（4日）上午9時開始接受資訊科技服務供應商申請列入「資訊科技服務供應商參考名單」。



創新科技署指，為支援企業在疫情期間繼續營運和提供服務，計劃透過快速批核的方式，資助企業採用資訊科技方案，開拓遙距業務，相信各行各業均可受惠。在計劃下，每個資訊科技方案連同僱員的培訓開支的資助額最高為10萬元，而每間企業可獲最高30萬元總額資助，進行為期最長6個月的資助項目。



計劃涵蓋以下12個與遙距營商有關的資訊科技類別：

網上營商；

網上接單和送遞、智能自助服務系統；

網上客戶服務和推廣；

客戶數碼體驗升級；

數碼支付／流動裝置零售管理系統；

線上／雲端財務管理系統；

線上／雲端人力資源管理系統；

遙距文件管理、雲端儲存及遠端存取服務；

網上會議工具；

虛擬團隊管理和溝通；

網絡安全方案；及

其他線上／度身訂造／雲端業務支援系統。



計劃將提供「資訊科技服務供應商參考名單」，為企業提供相關的市場資訊作參考之用。擬申請列入參考名單的服務供應商須持有有效商業登記證，並具備與上述資訊科技類別有關的技術能力和經驗。首批參考名單將於5月15日上載計劃網頁，其後會定期更新。計劃將於5月18日開始接受企業申請資助。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：蘇文軒