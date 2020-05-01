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「遙距營商計劃」接受資訊科技服務供應商申請

社會 16:27 2020/05/01

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

遙距營商計劃」將於本周一接受資訊科技服務供應商申請列入名單。

創新科技署今日（1日）公布，政府在「防疫抗疫基金」下推出的「遙距營商計劃」將於下周一（4日）上午9時開始接受資訊科技服務供應商申請列入「資訊科技服務供應商參考名單」。
　　 
創新科技署指，為支援企業在疫情期間繼續營運和提供服務，計劃透過快速批核的方式，資助企業採用資訊科技方案，開拓遙距業務，相信各行各業均可受惠。在計劃下，每個資訊科技方案連同僱員的培訓開支的資助額最高為10萬元，而每間企業可獲最高30萬元總額資助，進行為期最長6個月的資助項目。
　　
計劃涵蓋以下12個與遙距營商有關的資訊科技類別：

  • 　　網上營商；
  • 　　網上接單和送遞、智能自助服務系統；
  • 　　網上客戶服務和推廣；
  • 　　客戶數碼體驗升級；
  • 　　數碼支付／流動裝置零售管理系統；
  • 　　線上／雲端財務管理系統；
  • 　　線上／雲端人力資源管理系統；
  • 　　遙距文件管理、雲端儲存及遠端存取服務；
  • 　　網上會議工具；
  • 　　虛擬團隊管理和溝通；
  • 　　網絡安全方案；及
  • 　　其他線上／度身訂造／雲端業務支援系統。


計劃將提供「資訊科技服務供應商參考名單」，為企業提供相關的市場資訊作參考之用。擬申請列入參考名單的服務供應商須持有有效商業登記證，並具備與上述資訊科技類別有關的技術能力和經驗。首批參考名單將於5月15日上載計劃網頁，其後會定期更新。計劃將於5月18日開始接受企業申請資助。

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責任編輯：蘇文軒

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