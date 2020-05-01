【新冠肺炎】本港再多13病人出院累計859人康復　4名留醫患者情況危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情有所緩和，醫管局指，再多13名確診病人康復出院，至今累計共858人及1名疑似病人已出院，但仍有4名留醫患者目前情況危殆。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（1日）在疫情記者會上表示，截至今日中午12時，醫局接獲8宗需要呈報的個案，而過去24小時共有13名確診病人康復出院，至今共有858名確診及1名疑似病人康復出院。

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庾慧玲說，現時共有175名確診病人分別於14間醫院留醫，其中4人情況危殆 （個案編號：338﹑461﹑595及857）、3人情況嚴重（個案編號：417﹑698及713），其餘68人情況穩定。

她續指，目前公立醫院負壓病床數目為1,231張，使用量為35.8%；負壓病房數目為666間，使用量為48.8%。

庾慧玲又指，現時公立醫院庫存有約2,600萬個外科口罩、230萬個N95口罩、340萬件保護衣，以及470萬個全面罩，有關個人保護裝備預料足夠使用約兩個月。惟她提及，由於美國實施出口禁運安排，加上全球供應短缺，公立醫院N95口罩的供應量仍然不明朗，局方正積極研究其他替代方案。

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記者：陳曉瑩