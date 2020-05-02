【抗疫百日專訪】中大教授許樹昌習武達9年　一次意外成從師契機

▲ 許樹昌原來已經學習詠春達9年。（陳靜儀攝）

本港疫情持續多時，一眾相關的專家與醫護在這段非常時期都必然是十分忙碌，作為政府抗疫督導委員會專家顧問之一的許樹昌教授也不例外，他提到自己每日由早上9時開始工作，晚上更要與參與世衛的視像會議，不過他卻坦言自己已經習慣了這樣的生活。

習慣忙碌生活 疫症下反有更多私人時間

面對疫情同時要醫治病人，許樹昌指自己早前不時要到海外開會，但今次疫情令到很多國際會議都被逼取消，世界各地專家透過視像會議開會，反而令他多了些私人時間，

晚上都可以與家人相見，其實我母親都住（醫院）附近，有時世衛開zoom會議之前，我就回家先吃飯。

許樹昌又如何分配時間，平衡工作及生活呢？他指自己每星期有3段時間要看症，間中亦需要巡房，至晚上7點後就要準備與世衞開視象會議，又坦言已經習慣了這樣的生活。

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一次意外成契機 從師學習詠春習武達9年

被問到疫情期間，他有否有持續的運動？他提到自己早在在9年前開始師傅學習詠春，而原來習武的原因是基於早年的一次不慎受傷，許樹昌提到自己在2010年在威院停車場跣倒受傷，引致三條韌帶斷裂，直到現時他仍然不可以在凹凸不平的路上跑步，

那天黃色暴雨，落樓時到最後第4級樓梯時左腳向內拗落地，整個人飛起了，斷了三條韌帶，要一年半才能再走路。現時走在平路上是沒有問題的，但如果路面凹凸不平，傷口位就會赤赤的痛。

他笑說原來以前聽老人家講天氣轉時關節會痛是真的，指閒時都會以詠春強身健體，他又分享自己一次詠春令他免於跌倒的經歷，

詠春著重將重心向後，令人沒那麼容易跌倒，我試過去酒樓，那時地下有油漬，正常應該會向前跌，但反射動作就令我坐後，最後沒事。

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記者：郭家穎、陳正怡