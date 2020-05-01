【疫巿優惠】JW萬豪酒店推雙人high tea每位185元　限時69折購自助餐現金禮券【內附連結】

▲ 香港JW萬豪酒店Afternoon Tea推雙人下午茶優惠，平均每位$185。（官網圖片）

香港JW萬豪酒店大堂餐廳The Lounge的自助餐一直都受歡迎，現在酒店就推出The Lounge自助餐及Afternoon Tea優惠，最吸引是雙人下午茶，只需$370，即平均每人$185，真係食個景都抵！除了Afternoon Tea，JW萬豪酒店還推出其他套餐及住宿等優惠，並低至69折。

▲ 魚吧即開精選生蠔拼盤 12隻，優惠價$664。（官網圖片）

香港JW萬豪酒店JW Marriott Hong Kong推出5項限時優惠，愛high tea的情侶或閨蜜們，就絕對不能錯過酒店的Afternoon Tea，之前雙人Afternoon Tea要$468，現只需$370，即平均每位$185（適用於星期一至五）。

▲ 香港JW萬豪酒店The Lounge的自助餐向來受歡迎。（官網圖片）

此外，大家亦可購買JW咖啡室及The Lounge的自助餐現金禮券，每張$500，買滿6張則可獲69折，平均每張只需$345。

▲ 香港JW萬豪酒店海景房設有大玻璃窗，可讓觀看維港景色。（官網圖片）

至於住宿方面，酒店一樣提供現金高達69折禮券優惠，現客人以$1,725就可購買$2,500禮券。酒店一晚城景房連服務費最平大約$2,580，海景房連服務費最平約$2,970，使用禮券就可以慳更多。

其餘優惠還有魚吧即開精選生蠔拼盤及萬豪金殿套餐，是次的限時優惠銷售期至5月10日，有興趣的朋友可到JW萬豪酒店網頁購買。

地址：香港島金鐘道88號太古廣場

電話：2810 8366

記者︰陳日言