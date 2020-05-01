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外國政客就拘捕民主派人士發聲　港府斥說法荒謬不被法治社會所接受

政治 16:45 2020/05/01

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政府發言人反駁外國政客言論，批評有關指控毫無根據、嚴重干預香港事務。（資料圖片）

港府於上月拘捕包括民主黨創黨主席李柱銘、前立法會議員吳靄儀等15名民主派人士，過去有外國政客就事件發聲批評港府做法。政府發言人今日（1日）稱，強烈反對有關極不負責任、令人深切遺憾的言論，直言有關指控毫無根據，且嚴重干預香港事務。

發言人表示，如何在香港落實一國兩制，完全是中華人民共和國的內部事務，其他國家沒有權直接或間接干預此等內部事務，而港府一直尊重及保障人權和自由，任何關於香港人權和自由受蠶食的措控都是毫無根據，而法律對行使權利有清晰限制，如有違法情況，相關部門會按刑事司法制度採取行動，因此絕不認同外國官員或政客，就近日拘捕及起訴一些組織及參與非法集會人士的評論，而聲稱拘捕影響香港自由及違反《基本法》的說法荒謬，是不會被任何法治社會接受。

發言人續指，律政司檢控人員一直獨立、專業履行憲制責任，檢控決定基於所有可接納的證據，以及適用法律進行客觀分析，嚴格按照《檢控守則》，案件不會因涉案人士的政治理念或背景，以致處理上有所不同，更表明對個別外國政客，要求撤銷被捕人士控罪極為反感，假如港府接受，或被視為向無理要求屈服，不單有違公允及專業，更偏離法治精神。發言人強調，港府會繼續堅定維護法治，根據最新公布的《2020年法治指數》，香港世界排名16，比美國高幾個位置，是清晰地肯定香港對維護法治的堅持。

此外，國務院港澳辦及中聯辦，早前分別就立法會內務委員會發聲明，被質疑干預香港內部事務。發言人強調，兩個辦公室有權責確保，《基本法》及一國兩制正確及貫徹落實，對內會長期癱瘓表關注是理所當然，任何人將兩個辦公室的正常言論當成干預，只會顯示出港府憲制秩序，以及港府及中央關係的無知。

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責任編輯：陳宛彤

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