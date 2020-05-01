【新冠肺炎】張竹君強調本港危機未除　憂輸入性個案陸續出現

▲ 張竹君指本港疫情危機仍未解除。(潘政祁攝)

本港連續5日錄得「零確診」，惟今日(1日)終告失守。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，對於政府早前提出讓跨境學童及商務人士豁免14天強制檢疫，衞生防護中心暫未有相關確實人數，相信政府稍後會公布進一步的安排。

至於本港多日錄得零確診，張竹君指雖然近日個案減少，但不能單靠幾日的數字就判斷危機解除，她形容本港疫情「可能係少許受控」，但世界各地疫情仍然嚴峻，預期未來海外輸入性個案會陸續出現，希望盡早堵截不要傳入本地社區。

張竹君又指，最後一名病發後在社區逗留的患者於4月22日入院，若以該日計28天內都再無本地感染個案，方可以說是疫情受控，不過專家有不同意見，相信政府的防疫措施未必會以此計算方法去制訂。

另外，對於過去5天因衞生防護中心沒有召開記者會，張竹君再度被追問其休息時間問題，她重申「關於我個人問題，唔好再講。」

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記者：蘇文軒