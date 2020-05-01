【新冠肺炎】逾40名醫護退下抗疫前線後被炒　醫院：不是辭退是人才優化

▲ 內地逾40名前線醫護不獲抗疫補貼，而且被逼「自願辭職」 ，院方否認並稱是人才優化。

新冠肺炎疫情未止，各地醫護人員仍在搶救生命。至今內地確診個案達8.2萬宗，逾4600死亡。惟近日有消息傳出，指有40多名曾往湖北抗疫的醫護人員，不但沒獲發抗疫補助，甚至被逼「自願辭職」。涉事的陝西省咸陽市婦幼保健院今日（1日）發聲明回應，指去年11月已推出「優化方案」，只是受疫情影響才會推遲「與部分合同到期的聘用人員終止勞動關係」，並稱整個過程遵照法律法規執行，與大部分員工已達成調解補償協議。不過有護士對於突然被裁，感到「十分寒心」。

據內地媒體報道，近日有網民爆料指，咸陽市婦幼保健院透過一次考試，實行末位淘汰，卻稱是「人才優化」，一次過辭退40多名醫護人員，包括26名護士。大部分被裁的醫護人員也曾在前線抗疫。被辭退的醫護人員均稱，他們並無看過相關文件，而是參加一次考試後，就被選為「優化對象」，甚至被要求「自願辭職」。

惟他們詢問院方時時，對方也未能出示「人才優化」的相關文件檔，只作口頭通知。有護士質疑，為何不按學歷及職稱優化。裁員名單包括擁有10年資歷的護士，被裁的40多人中，目前有7人不願簽字。對於不獲發抗疫補助，並突然被裁，有護士表示「十分寒心」。

院方發聲明：與大部分員工達成補償協議

消息曝光後，咸陽市婦幼保健院今日（1日）發表聲明斥相關報道不實，並解釋因為醫院部門重新整合後，業務嚴重萎縮，故去年11月已公布優化方案。但受疫情影響而延至近期實施「與部分合約到期的聘用人員終止勞動關係」，並且整個過程遵從《勞動法》、《勞動合同法》等法律之規定，同時在法律框架內，與大部分員工已達成調解補償協議。

聲明又指，對於部分未能達成調解意向的個別聘用人員，已由該市勞動人事爭議仲裁委員會受理，將於近期開庭審理。惟仲裁結果未出，部分媒體惡意借疫情擴大炒作，嚴重違反現行關於網路安全的法律規定，也侵犯咸陽市婦幼保健院的合法權益。

聲明還稱，媒體的不實報導，可能被幕後黑手利用，或者被國外敵對勢力利用，借題發揮，利用疫情煽動不明真相的民眾，最後引發社會問題。

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責任編輯：王俊賢