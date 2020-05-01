【朱智賢出軌】被朱智賢背叛仍落力護花 　謝東閔追擊黎振燁：說甚麼謊話他自己知

▲ 謝東閔再度鬧爆黎振燁。

朱智賢被揭搭上已婚的黎振燁，連日來事件不停發酵，而一直「潛水」的黎振燁昨日（4月30日）攜妻外出產檢，接受傳媒訪問時，強調向來不喜歡聯絡女同事，似乎暗示並不是他採取主動。朱智賢男友謝東閔隨即於IG出post鬧爆黎振燁講大話，其後他接受訪問時強調相信女友朱智賢，更暗嘲黎振燁講大話有苦衷，他說：「說過甚麼謊話，他自己知。」

因為偷食事件而「潛水」多天的黎振燁昨日（4月30日）攜妻外出產檢，途中他接受傳媒訪問時，聲稱跟朱智賢只屬發生了幾個星期的霧水緣，並表示自己一向不喜歡聯絡女同事，似暗示在今次出軌事件，並非他採取主動。

【朱智賢出軌】黎振燁自稱一向不喜歡聯絡女同事 謝東閔點名鬧爆：講大話

報道出街後，朱智賢男友謝東閔即凌晨於IG發火鬧爆黎振燁，他寫道：「點解一個人用完謊言巧語之後還可以出來講大話#黎振燁」。

謝東閔其後再接受傳媒訪問繼續數臭黎振燁，他表示昨晚有感而發，問及他所指黎振燁說的謊話，他即暗嘲熱諷說，若這謊話可挽救一個孕婦的心及家庭，他唯有忍氣吞聲，他續說：「至於他說的是甚麼大話，他自己知！」

▲ 謝東閔早前陪朱智賢出席記者會。（經濟日報圖片）

謝東閔再次強調信任女友朱智賢，更會一起捱過這段日子。其實謝東閔早前已陪朱智賢現身記招時，當時更自責因為「太忙而疏忽咗對方」，有網民覺得他是處處維護女友的暖男，可是亦有人覺得他表現太懦弱。



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