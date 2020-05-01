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【無品住客】疫情下罔顧衛生亂抛垃圾　大埔太和邨大廈平台積累大量垃圾

健康 17:55 2020/05/01

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

大埔太和邨有無品住客亂拋垃圾落樓，導致大廈平台堆滿垃圾。

新冠肺炎疫情持續多時，許多市民都做足防疫功夫，直至今日為止，已連續12天沒有本地感染個案。然而即使疫情放緩，防疫意識亦不宜鬆懈，近日大埔太和邨被爆出有無品住客亂拋垃圾落樓，導致大廈平台堆滿垃圾，遍地食物殘渣和廁紙，衛生情形惡劣。

【觸目驚心】沙田第一城連鎖飯糰店驚現鼠蹤　街坊嘆商場周邊鼠患「日光日白周圍跑」

有網民昨天在Facebook群組「太和邨業主立案法團」發帖，張貼一張大廈平台堆滿垃圾的照片，相中可見地上佈滿廁紙、膠袋、食過的杯麵包裝等，衛生環境欠佳。而網民在帖文中勸拋垃圾的人停止這種行為：

唔好敢啦，要等到第二朝才可以掃，住二樓個啲人好慘，你拋得出窗外，為乜唔掉番自己個垃圾桶。

事件引來不少住戶討論，有人留言稱：「大家自律下，自己屋企」、「成日係個窗見到好多野飛落街，啲人好冇品」、「飛煙頭都成日見」。有居民就稱，自己曾在廚房外的窗戶見過煙頭、帶有血漬的衛生巾、用過的避孕套、魚骨及食物殘渣等，多年前投訴過後不果，最後決定關窗息事寧人。

【新冠肺炎】將軍澳公屋疑有人用腳踩掣　升降機按鈕驚現鞋印

而太和邨管業處日前貼出通告，指福和樓平台位置累積個別單位業主從窗外拋擲垃圾，呼籲相關人士停止這種缺德行為。

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責任編輯：王俊賢

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