【非常醫生】被青山病人起飛腳踢爆眼骨　精神科醫生行醫20年見盡人生百態

▲ 精神科醫生行醫20年見盡人生百態。

「作為精神科醫生，學到不少做人道理，這些都是無價的。」歐陽國樑醫生行醫20年，由懵懵懂懂被病人「起飛腳」踢爆眼的青山醫院實習醫生，到現時盡得病人信任的私家醫生，除了懂得說服病人改變，走進病人內心世界，他笑言最希望做到病人的「風水師」，替病人指點迷津。

歐陽醫生在普通屋村家庭長大，讀的不是名牌學校，但自小就經常「考第一」、參加各種電腦奧林匹克比賽，絕對是大家口中所說的尖子。本來打算走「IT」路的他，又嫌「IT」悶而轉投醫學，結果一口氣考入中大醫學院。

▲ 歐陽醫生自小就經常「考第一」。(受訪者提供)

雖然現時為精神科醫生，但歐陽醫生坦言當初最討厭就是精神科，總覺得精神病並非「醫治」病人，只是「吹水」，甚至在實習選科時把精神科排到最後。

或許是命運的安排，歐陽醫生偶然遇上精神科位置的空缺，經過面試，最終加入青山醫院。

或許是我吹水勁，扮到嘢，是上天幫我揀。

反轉傳統印象的青山病人

說起青山醫院，很多人總覺得內裏的病人都瘋瘋癲癲，亂叫亂跑，如同瘋人院。但實際上，歐陽醫生指病人非但不嚇人，甚至性格有點可愛，例如10多年來一直開玩笑說已嫁給精神科醫生，而最難接受的反而是環境。

世上沒有真正的壞人，病人背後都有引致病情的背景和原因，當病人信任你，有時對你甚至好過一般人。

他坦言，重建前的青山醫院環境較惡劣，病床殘舊不堪，甚至出現「床貼床」的情況。

最惡劣的病房，可以一間房排了數十張床，完全無空隙。

另外，由於病人的衛生狀況一般，所以病房都有累積了幾十年的氣味，「實在難以頂到超過1小時」。不過重建後，青山醫院就180度大轉變，化身渡假屋一樣，環境乾淨、設施齊全，病床密度甚至比普通科更好。

▲ 青山醫院重建後，環境優美。(受訪者提供)

經驗不足 被病人踢爆眼骨

作為初出茅廬的實習醫生，難免會被長時間入住醫院的病人欺負。歐陽醫生表示，自己就曾因經驗不足，而被一名患有思覺失調的病人踢爆眼骨，至今難忘。

歐陽醫生憶述當年該名思覺失調病人本來情況穩定，可以出去「渡假」，但後來發現有發病跡象，拒絕讓他外出，結果他便突然失控，一腳踢向歐陽醫生。

他一腳踢過來，踢到眼骨裂了，幸好沒有盲。只是間中會有點麻痺，而且游泳時會「入水」。

如今回望過去，他表示其實病人發病前可留意到蛛絲馬跡，能防止事件發生，但始終當年經驗不足，結果令自己受傷，病人的治療也變得更複雜。

▲ 歐陽國樑醫生現為私人執業。(陳靜儀攝)

病人狀態惡化 突然用筆插眼

實習期間遇過的難忘事絕不只一件，歐陽醫生憶述曾遇過情況十分「難搞」的思覺失調病人。當時病人一直都難以康復，本來打算開最強的藥物治療，但當時上司向歐陽醫生提議「不如停止所有藥物，看看病人最惡劣的情況可以去到什麼程度」，作為經驗不多的實習醫生，歐陽醫生雖然擔心過停藥後會否使病人情況更混亂，但始終是上司的指令，所以繼續執行。

結果，病人過了數星期的某日，突然用筆插向自己的眼睛。幸好當刻有人制止，否則後果不堪設想。最終病人幸好只傷到眼睛，沒致盲。

經一事長一智，歐陽醫生自此對任何案件都不會掉以輕心，而且學懂主動提出意見：

不要鬆懈，萬一出事，大家都過意不去。

歐陽醫生在青山醫院見盡風雨15年，最後決定於2015年轉為私人執業，踏入人生新階段。私人執業後，歐陽醫生的病人情況雖然較為輕微，但反而更貼地。當中曾處理過3宗與汀九雙層巴士墮坡事故的個案，詳情請睇：【走出低谷】丈夫命喪奪命車禍 3孩媽媽失家庭支柱罹患創傷後遺症

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記者：楊宛茜