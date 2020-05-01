  • 28°C
香港時間 : 2020501日 (五) 18:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【抗疫百日】張竹君讚港人反應快有耐性　指市民合作才可捱到現在　

社會 17:28 2020/05/01

分享：

熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲（右）在疫情記者會上談及抗疫百百的感受。（潘政祁攝）

新冠肺炎襲港百日，疫情有所緩和，抗疫百日見曙光。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（1日）在疫情記者會上被問及抗疫百日的感受時表示，自己都沒有數過疫情的日子，雖然政府實施了多項防疫措施，但疫情能否控制得到，好靠全港市民的努力，做好個人及環境衞生工作，

香港市民我覺得比其他地方更有警覺性，可能我們對付過沙士，而消息又傳得快﹑反應好快，都算有耐性，大家共同合作先可以捱到現時情況。

【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　 涉巴基斯坦專機回港人士

【新冠肺炎】張竹君強調本港危機未除　憂輸入性個案陸續出現

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲則以「大起大跌」來形容抗疫百日的經歷，提及在隔離設施及個人保護裝備不足的情況下，慶幸一眾前線醫護人員都緊守崗位，市民合作保持社交距離，共同努力應對疫情。

她強調，雖然近日疫情有所緩和，但市民現階段仍不可以鬆懈，繼續保持社交距離，

希望我們可以打嬴這場仗。

【新冠肺炎】本港再多13病人出院累計859人康復　4名留醫患者情況危殆

TOPick會跟進最新疫情，不斷更新！

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳曉瑩

香港 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【神秘病毒】內地11個省爆甲殼類病毒死亡率8成　日本媒體：不排除突變傳人
今日 11:11
【神秘病毒】內地11個省爆甲殼類病毒死亡率8成　日本媒體：不排除突變傳人
【網絡熱話】「大笨象，揸支槍，去打仗」下一句是甚麼？　一句童謠測出邊區長大
17:08 2020/04/30
【網絡熱話】「大笨象，揸支槍，去打仗」下一句是甚麼？　一句童謠測出邊區長大
【新冠肺炎】輸入個案再現本港「零確診」破功　衞生防護中心下午見傳媒交代疫情
今日 14:18
【新冠肺炎】輸入個案再現本港「零確診」破功　衞生防護中心下午見傳媒交代疫情