【抗疫百日】張竹君讚港人反應快有耐性　指市民合作才可捱到現在　

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲（右）在疫情記者會上談及抗疫百百的感受。（潘政祁攝）

新冠肺炎襲港百日，疫情有所緩和，抗疫百日見曙光。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（1日）在疫情記者會上被問及抗疫百日的感受時表示，自己都沒有數過疫情的日子，雖然政府實施了多項防疫措施，但疫情能否控制得到，好靠全港市民的努力，做好個人及環境衞生工作，

香港市民我覺得比其他地方更有警覺性，可能我們對付過沙士，而消息又傳得快﹑反應好快，都算有耐性，大家共同合作先可以捱到現時情況。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲則以「大起大跌」來形容抗疫百日的經歷，提及在隔離設施及個人保護裝備不足的情況下，慶幸一眾前線醫護人員都緊守崗位，市民合作保持社交距離，共同努力應對疫情。

她強調，雖然近日疫情有所緩和，但市民現階段仍不可以鬆懈，繼續保持社交距離，

希望我們可以打嬴這場仗。

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記者：陳曉瑩