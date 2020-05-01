【新冠肺炎】假期多區現人潮　張竹君籲市民避免聚集

▲ 泳灘擠滿了享受假期的市民。（馮漢柱攝）

本港疫情漸趨緩和，適逢五一長假期，不少人都外出遊玩，海灘、商場、食肆等都出現人潮。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民外出是要注意個人及環境衞生，避免聚集。

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民外出時要注意個人衞生。（潘政祁攝）

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本港今日（1日）新增兩宗輸入確診病例，張竹君強調雖然近日個案減少，但不能單靠幾日的數字就判斷危機解除，形容本港疫情「可能係少許受控」，但世界各地疫情仍然嚴峻，預期未來海外輸入性個案會陸續出現。

對於不少市民趁假期到沙灘、郊外等地方散心，她呼籲市民登山或到戶外活動時，要保持個人及環境環生，需要繼續佩戴口罩，又提醒市民在乘車及用膳時要特別留意。

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至於有團體計畫今日舉行五一遊行，但遭警方發出反對通知書，張竹君則表示，以公共衞生角度來看，可以避免的聚集就應該盡量避免。

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記者：郭詩詩、鄧凱文