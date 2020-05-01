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【新冠肺炎】假期多區現人潮　張竹君籲市民避免聚集

社會 17:29 2020/05/01

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

泳灘擠滿了享受假期的市民。（馮漢柱攝）

本港疫情漸趨緩和，適逢五一長假期，不少人都外出遊玩，海灘、商場、食肆等都出現人潮。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民外出是要注意個人及環境衞生，避免聚集。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民外出時要注意個人衞生。（潘政祁攝）

【新冠肺炎】市民假期外出逼爆沙灘維園現帳幕陣　黃大仙祠重開善信冀疫情消退【多圖】

本港今日（1日）新增兩宗輸入確診病例，張竹君強調雖然近日個案減少，但不能單靠幾日的數字就判斷危機解除，形容本港疫情「可能係少許受控」，但世界各地疫情仍然嚴峻，預期未來海外輸入性個案會陸續出現。

對於不少市民趁假期到沙灘、郊外等地方散心，她呼籲市民登山或到戶外活動時，要保持個人及環境環生，需要繼續佩戴口罩，又提醒市民在乘車及用膳時要特別留意。

【新冠肺炎】張竹君強調本港危機未除　憂輸入性個案陸續出現

至於有團體計畫今日舉行五一遊行，但遭警方發出反對通知書，張竹君則表示，以公共衞生角度來看，可以避免的聚集就應該盡量避免。

【抗疫百日】張竹君讚港人反應快有耐性：比其他地方有警覺性　庾慧玲冀打嬴疫情仗

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記者：郭詩詩、鄧凱文

疫情 環境衞生 傳染病 衞生防護中心 衞生署 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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