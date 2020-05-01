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電競聯盟招打機專員　任玩動物森友會13k起！

職場 17:46 2020/05/01

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

電子競技聯盟（Cyber Games Arena，CGA）日前更招聘打機專員，獲聘者只須專責打機及玩《集合吧！動物森友會》，月薪1.3萬元起。（CGA官網截圖）

任天堂Nintendo Switch遊戲《集合吧！動物森友會》熱潮興起，成為不少市民近日居家抗疫「好玩伴」。電子競技聯盟（Cyber Games Arena，CGA）日前更招聘打機專員，獲聘者只須專責打機及玩《集合吧！動物森友會》，月薪1.3萬元起。喜愛玩動物森友會的用戶請注意以下招聘詳情！

CGA日前在Facebook專頁發文招聘打機專員，職責範圍包括： 打機、玩動物森友會、一個月內完成設計及建設特定島嶼。而獲聘者將會獲提供Switch主機一部，與其他CGA小編一起玩遊戲。

該帖文又提到，獲聘者可自行分配時間完成工作，即是不一定如一般打工仔要「朝九晚五」。 至於工作時間及其他內容詳情，則需要與申請人面議。

值得一提的是，帖文雖然無明言此工作是兼職抑或短期合約工性質，不過就表示打機專員「若表現良好將考慮續約或轉為全職聘用」。如果此兼職或短期合約工作月薪由13k起，就絕對是筍工之選了！

玩家申請時，除了填寫個人資料，還要提交動物森友會作品。另須要注意，提交的檔案大小上限為10MB。

不過CGA表示，打機專員的名額只有一個，可立即上班者優先，有興趣的動物森友會玩家就要把握機會了。【申請表格連結】

此外，該聯盟亦會不時舉辦各類型遊戲的賞金比賽，參賽者於指定輪數勝出比賽，可獲得相應現金獎或遊戲獎金。如日前就有《抗疫鬪技場 - NBA2K賞金賽》及「線上電競撳錢」Mario Kart Tour 極速挑戰。

責任編輯：張寶燕

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