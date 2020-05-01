【居家致肥】封城近3個月日日烹飪不同美食　26歲女子暴增33磅緊急縮胃

▲ 內地一名26歲女子因封城日日在家吃好東西，導致暴肥33磅，需緊急接受縮胃手術。

受新冠肺炎影響，湖北省封城接近3個月，近日疫情有緩和的跡象，多個城市慢慢解封。湖北宜昌市一名26歲女子因在家隔離3個月，日日吃好東西體重暴肥33磅，數字令她大嚇一驚，需立刻進入醫院接受緊急縮胃手術。

綜合內地媒體報道，湖北宜昌市在今年1月25日開始封城，疫情來襲讓26歲的王女士悶在家中接近3個月時間。居家隔離只能尋找樂子，王女士將所有心思放在煮食上面，專研製作美食，

在家裡吃得比較多，有時間做一些美食、紅燒肉及麵食等等。

王女士發覺自己的身形發生變化，一上磅就十分驚慌，沒想到身高只有151.8厘米的王女士體重，不知不覺已增重33磅，體重接近180磅，她嚇得立刻到醫院求診，

看到那個數字的時候，我覺得好絕望。

再不處理 邊會有機會患糖尿病

由於王女士家族三代身材肥胖，懷疑有遺傳的因素。王女士因一身肥肉感到自卑，自去年開始便通過運動及節食控制體重，但因新冠肺炎疫情影響，被迫留在家中接近3個月，又不能到健身室做運動，導致體重急劇上升，更自卑得不願出門。醫生表示，

已經是肥胖的標準，血糖有點高，如果不處理，有可能會患糖尿病。

醫生為病人做縮胃手術減重

醫生指，王女士的情況不能再透過節食及運動達到減肥的效果，只能通過外科手術進行減磅，「只能為患者進行縮胃手術，藉此減少病人進食，幫助他們減肥。」

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責任編輯：王明芳