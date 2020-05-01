【疫情減壓】香港的「小瀨戶內海」 西貢鹽田梓藝力十足

▲ 航拍下的鹽田梓氣勢壯觀，真有點瀨戶內海內小島的出隱世味。(相片提供︰鹽田梓藝術節)

在新冠肺炎疫情下，城市人都渴望到郊外「抖抖氣」。在西貢海的鹽田梓，本是一個破落荒廢的村落，但去年小島辦了個「鹽田梓藝術節」，以在地的歷史文脈及藝術作包裝，默默蘊釀活化。參考了日本每3年一度的藝文盛事「瀨戶內海藝術祭」 ，部份戶外藝品雖然過了展期，但還在展覽中，周末不妨去看看。

提起西貢鹽田梓，也許大家覺得頗陌生，但去年首辨鹽田梓藝術節，並以「天地人」中的「天」為主題，作為初試啼聲的「海島」式的藝作，則絕對驚艷。

鹽田梓藝術節在去年12月底已完結，但不少藝作尤在，鹽田梓作為曾經客家人的居住地，它的成功轉身又有一個怎樣的故事？來自香港科技大學華南研究中心的張兆和教授，曾對這小島作過多年野田考察，對它的前世今生頗有研究，這藝展如何連結其歷史淵源，正可由他作文化導航。

文脈︰客家習俗 X 天主教風

張兆和教授說，「自從1998年最後一戶鹽田梓村民遷離，這裏就變成鬼島。然而村民在2005年復修這裏的教堂後，獲得聯合國教科文組織的亞太區文物保育獎，又於2015年成功恢復鹽田生產，實在毫不簡單。」

▲ 鹽田梓的聖若瑟堂，見證傳教士在此宣道的歷史，教堂內近年才復修過來。(攝影︰Fan)

的確，如張教授所言，在島上斷斷續續2000年的歷史中，主要有祖先定居、皈依天主教，村民離散等3個階段。先是陳姓客家祖先流徙定居，繼而約300年前在西貢這個小島建村落，從事漁農鹽業經營生計，

西方傳教士於19世紀中葉到島上傳教，促成全村皈依天主教，創建教堂和學校；二次大戰後村民遷到市區就業讀書，甚或越洋到歐洲謀生，最終村民於二十世紀末全部遷離。

故在鹽田梓這小島上，呈現客家習俗及天主教堂「相融並兼」的風格。

活化︰文物保育X 藝術回魂

在文化復興上，鹽田村的村民於2011年成立社企「鹽光保育中心」，策劃修復村中停產近1世紀的鹽田。「該中心將村民遷離時遺留下來的種種生產工具、家居器物、教會和學校的一些文本資料，重置在村中澄波學校校舍中。」張教授說。

▲ 原址為澄波學校，現已活化為鹽田梓文物陳列室，內有村民留下的家居器物，反映客家人的生活面貌。(攝影︰Fan)

2018年財政預算案撥款2,400萬予旅遊事務署，與組織「文化葫蘆」合辦為期3年的「鹽田梓藝術節」，並參考了日本「瀨戶內海藝術祭」 的成功案例，策展機構與村民有一個共識，就是藝術家須透過裝置藝術品呈現鹽田梓村的宗教、文化和歷史，不如周末去看這些驚喜的戶外藝作。

1. 鹽．光折射

▲ 鹽．光折射 (攝影︰Fan)

創作者︰黃德明

其設計概念是受鹽的結晶過程和幾何結構所啟發。在結晶過程中，鹽礦物的濃度逐漸提高，徘徊於液體與固體之間。正方形的鹽結晶開始互相緊扣，並聚合成為幾何規律的多面體，銀色的相當型格。

2. 天賜遐福

創作者︰香港知專設計學院視覺傳意高級文憑學生

作品是一面長方形的畫作，置中的橢圓形比喻鹽田梓小島。畫中的雲、鳥和嫩草的造型，以及人們在田間工作的情景，旨在表達人與自然和諧並存的理想。

3. 流波．行雲

▲ 流波．行雲 (相片提供︰鹽田梓藝術節)



創作者︰黃卓健

鹽田梓村民是信奉天主教的客家人，男性負責出海捕魚，女性則負責田耕。漁民每每帶著辛勞所得的漁獲上岸，看到碼頭上的石躉便會因能夠歸家而感恩。藝術家將兩棵受颱風「山竹」吹襲而塌下來的島上老樹，重新演繹出海浪翻滾與行雲若霧的形態，訴說居民與大自然世代相傳，與風浪搏鬥的故事。

4.鹽田梓．鄉情

▲ 鹽田梓．鄉情 (攝影︰Fan)

創作者︰姜立如

此系列的玻璃彩繪名為《鹽田梓．鄉情》。藝術家從村民口中得知昔日在鹽田梓生活的難忘事件：嫁娶習俗、出嫁到村外、哭嫁和大排延席的場面；有關天主教的生活，如新生兒洗禮和聖體出遊，風格一新。

5. 成聖之牆

▲ 成聖之牆 (相片提供︰鹽田梓藝術節)

創作者︰龔翊豪

在這舊聖若瑟小堂遺址，石牆鋼壁在陽光下相映；廢墟座椅在自然中融合，給參觀者感受鹽田梓的謐靜，想像小堂昔日的氣氛。

6.鹽光之所

▲ 鹽光之所 (攝影︰石建城)

創作者︰何文聰

《鹽光之所》是一所研究以鹽為創作媒介的實驗室。內裏展出鹽結晶的形態和記錄，以及一系列關於人和鹽以至自然關係的作品；其中包括一組三件以鹽田梓的海水為物料的家具，以及一部以海水作原料去製作鹽雕塑的3D立體打印機，也是島上的打卡位。

撰文︰司徒家傑