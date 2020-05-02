【十八年後的終極告白】羅浩銘拍戲墮地幾乎殘廢　棄當律師追演藝夢獲古天樂賞識　

▲ 羅浩銘在《十八年後的終極告白》飾演陳山聰飾的助手泰臣。

TVB劇集《十八年後的終極告白》熱播，18年前命案的兇手逐漸浮面。劇中，飾演阿一（陳山聰飾）的助手泰臣的羅浩銘，一出場便以大隻身形吸引觀眾。現實中，羅浩銘不只身形睇得，更是加拿大名牌大學畢業生，四肢發達頭腦也不簡單！

而《十八年後的終極告白》是羅浩銘入行以來，在電視劇中有較多戲分的角色，不過他已捱了9年，事業得來不易，現在更是古天樂公司的旗下藝人。

【十八年後的終極告白】Jackie阿倩3號風球淋雨6小時 孟希璘李寶珊TVB首對公開出櫃戀人

▲ 羅浩銘為圓亡父心願入行。（《十八年後的終極告白》截圖）

加國名校畢業

現年36歲的羅浩銘於加拿大成長，自小學拳擊，並精通跆拳道、西洋拳、泰拳、京翻、詠春、巴西柔術等，更在20歲時連續3年獲加拿大省級跆拳道金牌。

他大學時就讀西門菲沙大學犯罪學學士學位，後來又有大學收他攻讀法律，但他卻為實現演藝夢想更放棄讀律師。

【十八年後的終極告白】杜大偉曾懶散暴肥陷事業低谷 前輩訓斥後減40磅成功翻身

▲ 羅浩鉻在加拿大的名大學畢業。（Instagram圖片）

為亡父入行做特技人

2007年，羅浩銘遠赴北京參加全球性功夫比賽《龍的傳人》，他曾透露那時爸爸患上淋巴癌，本打算放棄比賽照顧病父的他，幸得爸爸鼓勵要做出成績令父母驕傲，他才堅守做武打明星的夢想。但2天後，爸爸卻因病離世。

謹記亡父心願的他立志要做一個好演員，故於24歲回流香港發展，並開始了武打演員之路。2011年，羅浩銘參加節目《功夫新星》入行，正式在TVB拍劇，另又參與電影拍攝，操得一口流利英文的他有份參與荷里活巨製《變形金剛4》及《致命追擊》。

▲ 羅浩鉻入行做武打演員經常打得遍體鱗傷。（Instagram圖片）

屢敗屢戰終獲賞識

不過，他卻曾有次被TVB的助理編導誤會他連普通如「How do you do」的英文都不懂。縱然如此，羅浩銘並無對演藝事業灰心，即使在入行初期窮得連飯錢都沒有，也未曾想過放棄，並身兼多職，教跆拳道、做翻譯，及在動畫公司做文職等幫補生計。

▲ 羅浩銘獲古天樂賞識簽約做旗下藝人。（Instagram圖片）

而且，做武打演員多年，羅浩銘多次為拍劇都打得遍體鱗傷，曾試過斷手指、燒傷、被踢至流鼻血等，最嚴重是有次在內地拍電影時「威吔」鬆脫，致他的頭部倒插墮地重創，令頸部以下的部位全部不能動，幸好之後四肢可慢慢再次移動，未至殘廢。

肯為事業拼搏，羅浩銘的努力亦得到古天樂賞識，獲簽約為旗下演員，繼續電視電影兩棲發展。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF