【家暴真相】Johnny Depp慘被前妻擲酒樽切斷手指　為保Amber聲譽啞忍家暴罪名5年

▲ 尊尼特普遭妻切斷手指，忍辱5年才揭真相。

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻《水行俠》女主角安芭赫德（Amber Heard）離婚案吵得沸沸揚揚，2016年前妻以家暴為由申請離婚，令Johnny Depp形象插水。近日多段有關Amber Heard的錄音曝光，更揭出尊尼特普默忍被家暴長達近5年真相，並證明Johnny Depp清白。

日前有關英國傳媒公開一段新錄音片段，當中關於尊尼跟Amber於2015年3月在澳洲度假時發生激烈爭吵，聲音片段揭Amber向Johnny連掉兩個酒瓶，並削斷了Johnny中指指頭的三分之一。

二人爭吵原因是尊尼找律師來商討Amber的婚後協議，但Amber突然向Johnny掉酒瓶。尊尼雖成功避開一個酒瓶，不過第二個酒瓶落跌在大理石桌面爆開，玻璃碎片更彈起而削斷尊尼中指指頭。

▲ Johnny Depp與Amber Heard離婚案吵得沸沸揚揚。（網上圖片）

錄音中，清楚聽見Amber瘋狂大叫，之後更聽到醫生和護士進入，尋找Johnny斷指的對話。尊尼和Amber大叫「我找不到手指！」經過一段時間後，才在水槽旁邊找到斷指。

尊尼傷口兩度感染抗藥性金黃葡萄球菌，當年入院時亦被報道，更嚴重到差點要截肢，做了三次手術才能保着手指。不過當日尊尼對前妻Amber的行為隻字不提，更回應傳媒是自己不小心被家中的手風琴閘門夾斷手指，來保Amber聲譽。

近日再有其他錄音曝光，揭Amber對尊尼聲稱，即使他把被虐打真相公開，也沒有人會相信他一個大男人會被家暴。Amber在錄音稱：「別人會相信一個只115磅女子能打倒你嗎？」

▲ Johnny Depp被家暴。（aigmediapro IG）

2016年Amber以家暴為由申請離婚，當時有錄音片段流出，Amber有匿名友人報警，致尊尼特普虐打妻子，當時令Johnny Depp形象插水，更一度被電影公司以形象不佳而拒絕邀演戲。

不過，早前據英國《每日郵報》報導，從二人結婚期間Johnny Depp豪宅的電梯閉路電視影片可見，Amber Heard曾邀Tesla創辦人Elon Musk家中密會，二人打得火熱。

影片曝光後，也拆穿Elon Musk對外向強調自己是在Amber Heard離婚後才交往的謊言。Johnny Depp曾指控Amber Heard婚後一個月便出軌，並和朋友峴短訊中抱怨Amber Heard與Elon Musk發生性關係。

至今二人的離婚訴訟仍在進行，相信會有更多驚人真相。