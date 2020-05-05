【社區情懷】工程師變身社區修理佬拓鄰里情　修理爸爸：為街坊重拾無價的珍貴回憶

▲ 「修理爸爸」版主Anthany，幫過不少街坊修好家電、玩具等舊物，最深刻印象的，是一位太太的絕版玩具兼訂情信物毛毛豬仔。

60年代物資匱乏，仍會有人收買爛銅爛鐵，現代人不再重視修理之道，其中一個原因是極難找人可以把壞掉的東西修理。近年在臉書上獲不少家長朋友支持的「修理爸爸」版主Anthany，幫過不少家長修好其子女的教具、家電，以及富記念價值的物品。

「修理爸爸」Anthany表示，自己沒想過要賺錢，實際上要修好一件東西，付出的心力、時間，跟金錢回報也不成比例，但為何他仍對修理樂此不疲呢？

▲ Anthany希望透過自己一雙巧手，傳達環保及惜物道理。(黃建輝攝)

Anthany育有一對分別8歲及4歲的兒子，本職是電子工程經理，其工作性質也是跟工程和設計有關，他謂熱愛研究源自其兒時家庭環境一般，也很少玩具，父母卻會讓他拆東西研究，故細細個已懂把壞收音機拆件及成功裝篏。

現在當了爸爸，他並不吝嗇買玩具給一對囝囝，並會透過一起看《學是學非》去發現生活中的科學問題，而今天一對小朋友在他修理東西時也會詢問他關於每項東西的問題點，有時也會擔任玩具測試員。

8歲哥哥常安靜觀察爸爸用工具修理東西，今天他也可自行鑽出玩具底盤的螺絲，並知道不少玩具內部是用到複雜的電路版去設計。關於選擇玩具，他更喜歡小朋友自己組裝、例如玩Lego、模型、四驅車、陀螺，而不是一買回來便即刻可以玩的玩具。

我覺得玩具能涉及創作成分會更好，我也會陪他們一齊玩，在其中了解他們的興趣。

哥哥也有跟爸爸多次去社區幫長者義整電器，Anthany解釋，孩子雖然不太懂點解要修理，但卻明白那是爸爸的興趣，是可以幫到別人。

有時我也會跟他們分享，電器容易壞常是錯配電芯這問題，還有電池是有正負極，他們也略懂得。

▲ 他修理過的東西林林總總，有迷利電飯煲、暖奶樽機，也有不少是兒童教材。(受訪者提供)

太太支持當社區修理佬



他解釋變成「社區修理佬」，全因太太見他對修理東西充滿熱情，鼓勵他把成果放上臉書分享，殊不知引起不少人詢問，太太便鼓勵他成立平台。也由於有正職，只是業餘性質，故他多會提前告訴對方需時等候，不急用才考慮給他整。

Anthany強調東西拿到手，每一項問題都是新的，一開始一定是檢查，之後分析損壞原因，再來是運用工藝技術去修理，最後是測試。修理時間和收費要看每件東西損壞和複雜程度，一開始也不是太有信心，當嘗試一次又一次的成功，後來便不想停下來。

有些工序頗煩瑣，過程如同製作微雕般艱巨，但當有人欣賞我的工藝，也會很開心！ 最耐一件是複雜的廚師機，打開廚師機時見到厚厚油污，結果研究了四星期，期間需要在美國搜羅專用零件，故特別深刻。

▲ 這部廚師機用了4星期，打開這部機時內部已積有厚厚的油污。(受訪者提供)

他相信每位修理佬多少也有點完美主義，例如他為了修好一具兒童DVD機，共搜購2款屏幕來比較效果；因考慮教具是小朋友用品，他除了修復好內部功能外，也會打磨好產品外圍及清洗乾淨，至盡善盡美才把東西交回用家，因此令不少家長感受到他很窩心，交件時會配搭一些小零食例如蛋糕、薯片、朱古力作為答謝。

現時其臉書上仍會保留住一些窩心留言，其中一條是一位孩子錄音多謝他修好了他的點讀筆，而他也會錄回給小朋友，鼓勵他好好學習。

「修理」讓我接觸新朋友，大家不只是消費者關係，而是可以交流生活，港人缺乏的鄰舍情，透過修理可以填補。 其實外國有Repair Café，讓街坊交低件電器，有人會幫忙焊接、維修，等待過程大家可以在Café聯誼，我也希望香港有多些人願意學習修理，形成一個風氣。

▲ 去年帶同大仔去為社區人士義務修理。(受訪者提供)

不為賺錢 望讓社區人士連結起來

Anthany解釋工作另有重環保意義，也是非常有價值，他回想曾有一位男士一次過交來4部損壞的小風扇，沒想到最後4部都整得番。他笑言雖然風扇是便宜貨，每部只是25元，但因每一部能用番，完全沒浪費，故大家都好開心！

其修理的成功率很高，Anthany強調可能因自己工作需要定期返國內，並知道去哪裏找到稀有電子零件。

有些物品的內部很複雜，真的需要找到適合零件才可修復，通常我會先在香港找，或者去淘寶……對我來說，畢竟香港生活節奏太緊湊，能靜下來修理好一件物品，讓它們重生，有很大滿足。

▲ 修復這隻豬仔令他最有滿足感。(受訪者提供)

談到較深刻回憶，他謂是曾有一名媽媽感謝他修好一份訂情禮物毛毛豬仔。

玩具豬已損壞了好一段時間，並可能已是絕版玩具，因為很有紀念價值，那位太太也希望留細囡囡玩，最後經多番研究去到成功修理，那份喜悅真的很難形容。

而疫情前便有環保機構找他到社區舉辦講座，分享家居小電器的保養方法，他謂每次都帶同2個囝囝參與，讓他們接觸社區內的老人家。

而他太太也欣賞丈夫的這個業餘興趣，只是會擔心他太投入而過累。

他每天會抽一點時間修理，放假是親子時間，並不會讓興趣影響到家庭生活，但現時網上需求愈來愈多，他也不想別人等太久，故要有智慧地截單！

記者：胡麗珊