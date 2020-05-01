【東華抗疫騷】楊千嬅周柏豪《多功能老婆》CP合體　容祖兒為醫護人員打氣【附直播連結】

▲ 周柏豪和楊千嬅將於抗疫音樂會上合唱。

東華三院「LOVE actually LIVE actually」抗疫慈善音樂會於明天（5月2日）晚上9時至11時舉行，屆時容祖兒將與多位小朋友合唱、陳柏宇父女合唱、楊千嬅與周柏豪合唱等，為醫護人員打氣。TOPick新聞 facebook將於5月2日晚上9時起直播。

東華三院「LOVE actually LIVE actually」抗疫慈善音樂會獲得多位歌手藝人支持，眾星齊集為醫護人員加油！

【東華抗疫騷】楊千嬅容祖兒參演5.2網上音樂會 周柏豪+薛凱琪+姜濤齊聲打氣

▲ 容祖兒會與多位小朋友合唱。（大會提供）

▲ 陳柏宇會與女兒Abigail合唱。（大會提供）

容祖兒將會連同多位小朋友進行網上合唱。陳柏宇亦會帶同女兒Abigail首次於網上合唱，Jason一邊彈結他，Abi則在旁支持。梁漢文除了自彈自唱之外，亦會與康復確診者交流，讓公眾更能了解COVID-19康復者的心路歷程。曾合作TVB劇《多功能老婆》的楊千嬅和周柏豪將合體合唱《背後女人》。

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▲ 楊千嬅將參與東華抗疫音樂會為醫護人員打氣。（大會提供）

▲ 周柏豪將參與東華抗疫音樂會演出。（大會提供）

除了一眾歌手鼎力支持外，現職醫護人員亦組成了一隊樂隊，獻唱抗疫歌曲，更與連詩雅crossover 演出，為一眾醫護人員打打氣。

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音樂會演出歌手包括：蔡一傑、楊千嬅、梁詠琪、容祖兒、梁漢文、薛凱琪、鄭融、周柏豪、許廷鏗、陳柏宇、林奕匡、連詩雅、林欣彤、李幸倪、JW（王灝兒）、姜濤及Anson Lo @ Mirror、ONE PROMISE。有關音樂會動態更新，請密切留意東華三院Facebook。

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