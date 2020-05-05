【胃痛胃脹】港人3種體質易誘發胃痛　中醫師：辨清不同證型可紓解胃部不適【內附證型徵狀自測】

▲ 很多人覺得胃部不適很平常，常置諸不理，但中醫師盧文健警告，若由功能性胃病演變成結構性胃病，會增加患上胃潰瘍、十二指腸潰瘍的可能性，更甚者錯失胃腫瘤病變的早期診斷時機。

胃痛和胃部不適，不少香港人視作平常，困擾多時卻不重視。其實胃部不適已是身體發出警號，中醫師盧文健指出，中醫學上胃部不適的病理是指胃脘部疼痛為主的病症，常與吐酸及嘈雜兼見。

吐酸是指可單獨見或兼見胃痛，多於肝鬱和胃熱有關，但亦有胃寒；嘈雜則是當事人感覺胃部似餓非餓，胸膈煩悶，常與胃痛同時出現。

▲ 港人喜愛冷飲，偏嗜酸辣食物、生活壓力大、作息不定時等，都是引致胃痛的原因。（GettyImages圖片）

不同證型的胃痛

中醫常從熱、寒、瘀、濕、食滯、氣滯，或陰虛、虛實分辨不同胃痛。而患者的胃痛類型及病史，可有助診斷：

證型 徵狀 肝胃鬱熱 起病急、胃灼痛、煩躁、口苦咽乾。 胃寒 痛急劇痛，脘腹冷喜暖、口不渴但喜熱飲。 瘀血 痛有定處，形如針刺。 濕熱 渴不欲飲，大便濕滯黏稠或秘結。 食滯 脹痛、嘔吐不消化食物，不思飲食、大便不暢。 氣滯 脹痛、痛連脅肋、噯氣，隨鬱結情志加重。 陰虛 隱隱作痛，光剝苔（即舌苔部分剝脫，露出苔下的紅色舌質）。

▲ 盧文健醫師指出，一些人對胃痛忽視，可衍生欠胃口、影響睡眠，環環相扣。（湯炳強攝）

中醫診症時，亦要留意西醫的診斷病歷，例如胃潰瘍、十二指腸潰瘍等結構性胃病，或患者有否幽門螺旋菌帶菌。如大便黑墨油柏狀，建議馬上求醫以排除上消化道出血可能。

胃部不適的成因，盧醫師表示與情志、飲食習慣有關。他說：

疫情影響下情緒鬱鬱不歡，思擾困擾；或飲食習慣改變，引致新症或舊病復發。思慮傷脾，肝鬱犯胃，飲食偏嗜都可引致胃痛。

臨床上，胃痛男性略多於女性，根據網上統計報告，男女比例為3：2。

香港人喜愛冷飲，偏嗜酸辣食物、生活壓力大、作息不定時等，都是引致胃痛的原因，體質容易見於：1.虛寒型；2.濕熱型；3.肝鬱氣滯，而偏偏以上三者又為胃痛好發體質，所以不少港人有不同程度胃部不適。

▲ 香港人愛冷飲，偏嗜酸辣食物，是造成胃部不適原因之一。（經濟日報資料庫）

不理會可加劇病情

很多人覺得胃部不適很平常，常置諸不理。但盧醫師指脾為後天之本，胃與為互為表裏，常引致脾胃同病。若不理會，輕症受胃脹、胃痛困擾，不思飲食欠胃口或影響睡眠。

若不加以注意及處理，容易出現重症，由功能性胃病演變成結構性胃病，增加患上胃潰瘍、十二指腸潰瘍的可能性，更甚者錯失胃腫瘤病變的早期診斷時機。

治理胃部不適，中醫以理氣和中為原則，考慮熱、寒、瘀、濕、食滯、氣滯或陰虛性質，一方面以處方中藥或針灸治療，另一方面輔導患者要改變飲食習慣、紓導情緒。 如遇到懷疑消化道出血個案，會建議先作急症處理。

記者：周美好