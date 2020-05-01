清水灣寮屋居所疑涉違規改建及做民宿　助理警務處長陶輝稱願配合調查

▲ 助理警務處處長陶輝。(資料圖片)

有報道指，警務處助理處長陶輝（Rupert Dover）報住位於清水灣碧水新村的牌照屋（寮屋）涉嫌改建，花園亦懷疑霸佔官地，違反牌照條件；另外陶輝夫婦又被揭發疑將同地方的另一間牌照屋作度假屋出租。陶輝今午(1日)約5時半返回清水灣住所，未有回應單位是否涉嫌違法，只表示知道地政總署及民政總署等部門正調查事件，不便作評論，會遵守規則行事，亦會與相關部門合作。

▲ 陶輝居住的牌照被指違規。(梁偉榮攝)

民政事務總署回覆查詢時指，根據紀錄，碧水新村61A號未有領取旅館牌照，牌照處會跟進，如有足夠證據證明相關處所涉及無牌經營旅館，將採取檢控行動。

陶輝下午在寓所外被追問時表示，他居住的1號屋是牌照屋，而牌照持有人是其妻的親屬。被問到牌照屋只可由直系親屬繼承，他則反問直系親屬的定義，其後未再回應任何問題。

▲ 被指涉嫌出租的牌照屋單位。(梁偉榮攝)

此外，4名西貢區議員今午到場視察，身兼立法會議員的范國威認為，有關牌照屋不論高度、層數都違規，質疑陶輝知法犯法，下周一(4日)會向地政總署投訴，要求徹查事件，並會於下周二(5日)西貢區議會大會跟進，亦不排除會到廉政公署投訴陶輝「公職人員行為失當」。

▲ 4名西貢區議員到現場視察。(梁偉榮攝)

報道指，陶輝報住的清水灣碧水新村的「牌照屋」，屬不准轉讓或出租的政府土地，其花園亦涉嫌僭建及霸佔官地；以及陶輝夫婦涉在村內違法出租另一間牌照屋，指他曾在社交網站帖文，稱屋內面積1100呎，可以日租或月租，質疑陶輝涉嫌經營無牌旅館及非法出租牌照屋。

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記者：蘇文軒