【抗疫百日】18%患者無症狀感染多屬年輕群組　許樹昌：未知無症狀感染能否產生抗體

▲ 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，年輕人士免疫系統未成熟，感染後未有免疫反應致無症狀。（陳靜儀攝）

本港抗疫百日，疫情累計逾千人受感染，根據TOPick分析逾千宗病例，當中逾18%人屬無症狀感染，幾乎每5名患者就有一名隱形患者，更以11至20歲群組比例最多。中大專家許樹昌接受TOPick專訪時解釋年輕人士免疫系統未成熟，感染後未有免疫反應致無症狀，雖無即時危險，惟能否產生抗體或持續多久仍屬未知之數。

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今年1月22日，本港迎來首宗新冠肺炎個案，自始確診個案持續增加，更先後出現邊爐家族、佛堂及酒吧樂隊等群組，造成4人死亡；截至今日（1日）累計有1039宗確診及一宗疑似個案，當中859人已出院，惟仍有4人情況危殆、3人嚴重。

TOPick分析至4月30日共1038宗確診及疑似個案，發現60歲或以下者佔約87%，並以21至30歲及31至40歲年齡群組最多，分別為整體個案22%及19.7%。至於逾千名患者中，亦有18.7%確診時未有症狀，達194人。

根據分析顯示，逾6成「隱形患者」屬11歲至40歲相對年輕群組，當中54名介乎11歲至20歲患者確診時並無徵狀，比例達27.8%，其次為21歲至30歲亦佔約2成。至於15名不足10歲的確診者當中，亦有4成幼童屬無症狀感染。

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中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌接受專訪時表示，醫管局數據亦顯示18%無症狀患者，都屬10多、20歲的年輕群組，由於年輕者免疫系統未成熟，受病毒感染時未懂製造較強的免疫反應，故患者感染後無發燒亦無其他症狀。

他補充，由於新冠肺炎屬全新病毒，年輕患者感染後，體內免疫因子未有攻擊肺部或器官，對患者雖無即時危險，但及後有否抗體出現、即使有抗體又可持續多久等問題都屬未知之數；又強調患者雖無症狀，但仍具傳播性，需安排隔離以免游走社區播毒。

許樹昌續指，本港逾千宗確診中只有30人需深切治療，比例不算高，認為與香港地區細，患者可及早送院及盡快處方抗病毒藥有關。

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記者：陳正怡、郭家穎、陳子謙