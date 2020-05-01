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勞動節訪不同部門為前線打氣　聶德權：特別探訪非華裔公務員

政治 20:17 2020/05/01

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

公務員事務局局長聶德權今（1日）表示，趁着今日是勞動節假期，特意到懲教署荔枝角收押所、尖沙咀消防局和深水埗營盤街垃圾收集站。（聶德權fb截圖）

香港正值佛誕和五一勞動節長假，市民不少市民外出，公務員事務局局長聶德權今（1日）表示，趁着今日是勞動節假期，特意到懲教署荔枝角收押所、尖沙咀消防局和深水埗營盤街垃圾收集站，為不同部門的前線同事打氣，特別探訪了一些非華裔公務員。

聶德權提到，目前，有53個公務員職系的中文語文能力入職要求已經降低，懲教署是其中之一。除了部分職系的中文入職要求降低了，懲教署亦努力向非華裔人士宣傳懲教工作，不久將來更有首名非華裔女性加入懲教署。而消防處近年亦有聘請非華裔消防員，他今日參觀消防局時，就由一位入職數年的非華裔消防員，向他介紹各種特別用途車輛的設備，消防員十分「熟書」，中文又流暢，令他印象深刻。

聶德權又指，政府希望增加非華裔人士加入政府工作的機會，一方面讓公務員團隊更多元，同時亦讓生活在香港、不同種族人士都有機會實踐抱負，服務市民。

一連4天的長假期，聶德權稱希望大家在放假玩樂時，都不要忘記政府有不少人員仍然如常上班，為市民提供服務。近期，他們的工作量更因疫情而大幅增加，例如懲教署在短時間內大量增加口罩的生產、又及早在院所實施各種防疫措施，令各懲教設施在疫情中「守得住」；消防和救護人員走在前線，日以繼夜為市民提供緊急服務；負責清潔街道、清理垃圾的食環署同事，在疫情下工作更加倍增和增加了風險。

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責任編輯：莫稼浩

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