【專訪許樹昌】抗疫百日預計零星輸入個案持續　許樹昌：疫症冬天重臨港人需抗疫至明年後

▲ 許樹昌提醒港人需要儲備多一年的口罩。

本港新冠肺炎疫情未完，抗疫百日至今已錄得逾千人確診；身兼政府抗疫專家顧問的中大學者許樹昌受訪時指，3月湧港潮引發的社區傳播已斷，如現時情況持續，或可考慮放寬本地防疫措施；惟預告長遠仍有零星輸入個案，料直至早明年中疫苗出現前，港人仍需持續戴口罩抗疫。

本港昨再增2宗輸入個案，已連續5天「零確診」的成績破功，惟仍可持續12天未有新增本地感染個案。回顧過去抗疫100天，本港3月19日推返港強制檢疫措施後，引發第二波疫情爆發，單日新增宗數一度高達65宗，亦出現蘭桂坊酒吧樂隊群組爆發，最終致103人染疫，成本港最大感染群組。

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身兼政府抗疫督導委員會專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受本報專訪時稱，3月19日前海外返港的高危人士引發社區傳播，至今已逾14天潛伏期，認為「要爆都爆完」，相信傳播鏈已中斷，幸未有引發持續社區爆發。

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為3月湧港潮引發的社區傳播已斷，如現時情況持續，或可考慮放寬本地防疫措施。（陳靜儀攝）

縱然本港持續出現「零確診」，許樹昌卻稱，早前一名美國返港患者，家居檢疫時發病，及後更曾外出剝牙及剪髮，或將病毒帶出社區，令本港疫情存變數：

暫時看來似乎沒問題，但類似個案或可影響整個疫情走勢。

他重申，本港仍需持續28天無本地新增個案，才算疫情受控及安全；如情況持續至今個月7日，本地防疫措施更可稍作放鬆，包括考慮上調限聚令人數，而健身室、美容院等高危場所，則須堅守至本月17日無新增本地個案，才可考慮放寬。

不過他承認，要開放關口需視乎外圍疫情，相信短期內仍難重開航空交通，內地復工復市加上長假期，亦需觀察未來28日會否再現第二波疫情；即使關口重開，港人亦需有心理準備會出現輸入性個案，最重要是要避免出現本地個案或爆發。

▲ （陳靜儀攝）

許樹昌亦預告，港人抗疫或需抗至明年中以後，冬天亦有機會重臨，屆時新冠肺炎病毒有否變種或更嚴重仍難以預料；可以肯定的是，最快2021年中才有針對新冠肺炎的疫苗，及後予港人慢慢建立社區免疫力，此症才有望消失或趨輕微，惟在此之前一段時間仍需靠自己抗疫。

(就算)無新增個案，都仍會有輸入個案，不能排除開關(邊境)後會有無症狀感染者到港才發病，所以到有疫苗出現前，如酊人多之處或搭公共交通工具，都要戴口罩及多洗手。

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本港經歷03年沙士一疫，醫護學懂穿上合適防護裝備，市民學懂戴口罩自保。許樹昌亦稱，猶幸當年經驗，港人「一有不妥就戴口罩、搶口罩廁紙米」，自我保護意識非常高、反應快；加上公院環境改善、醫護意識高，才不致病房爆發、亦無醫護受感染：

今次社區衞生做得幾好，同時都反映於流感高峰期，由以往持續10至12個星期，今年5個星期已完結，我有流感研究要做都找不到病人。

環觀全球應對大疫症重臨，許樹昌認同各國應對措施反應，取決過去沙士一仗，亦認同食野味文化如未作改變，隔一段時間後新疫症會再臨；惟經歷今次一疫，相信各地面對下次新疫情，會及早揪出新病毒及盡快公布，同時亦會更快作出應變

歐洲下次如遇同樣情況，都可盡快封關，不似意大利不封關致全國爆發，更散至歐美。

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記者：陳正怡、郭家穎