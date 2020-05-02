【專訪許樹昌抗疫百日】威院至12人覆診肺功能正常　許樹昌：長遠後遺症遠較沙士少

▲ 中大專家許樹昌認為現時抗病毒藥物較沙士時多，相信長遠後遺症較少。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎抗疫至今已百天，逾千宗確診個案中近900人已出院。威爾斯醫院至今處理75宗一線個案，有半數已出院當中有12人已覆診，包括一人曾深切治療長達一星期，經檢測後證肺功能正常。中大專家許樹昌認為現時抗病毒藥物較沙士時多，相信長遠後遺症較少。

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根據衞生防護中心資料，截至4月30日，威爾斯醫院一共接收96宗確診個案，有部分患者轉趨穩定後轉送大埔那打素醫院及北區醫院治療，而威院75宗一線病人個案當中，有20、30名患者有肺炎獲處方干擾素、蛋白酶抑制劑及利巴韋林治療，另有15人使用新藥瑞德西韋。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌透露，威院半數患者已出院，暫未作全面分析，惟至今12名已覆診的康復患者中，接受肺功能測試結果正常，當中包括一名曾插喉、需留醫深切治療長達一星期的患者，至於會否出現肺纖維化仍需時跟進。

他提及，03年沙士時並無抗病毒藥物，當年隨內地做法處方類固醇，沙士患者因而出現骨枯、肌肉衰退等後遺症；而跟進逾百患者一年，亦揭2成人肺功能輕微受損，對平常生活影響不大，但「跑斜路、追巴士可能爭啲」。

許稱，現時抗病毒藥增多，亦並無以類固醇治療新冠肺炎患者，相信患者長遠後遺症機會遠較沙士患者少，出現肺纖維化的機會或更低︰

不是說完全沒有，（患者）如需插喉、深切治療一段時間，好小部分或會肺纖維化，但身體會慢慢修復，跟進6個月可觀察得更清楚。

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對於醫管局早前公布有9名患者出院後，再檢出對新冠肺炎病毒呈陽性反應，許樹昌稱，9名復陽患者體內的病毒數值（CT Value）達30以上，病毒量低或屬非活躍病毒，不具傳播性，現待抽血檢測有否帶有中和抗體。

不過他透露，當中有1、2名「復陽」患者病毒數值（CT Value）反覆，「一時20多，一時30多」，形容有少少擔心，需時了解病毒樣本及抽血檢測抗體，但相信或與抽樣技巧有關，強調患者非病情反覆或復發。

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記者：陳正怡、郭家穎