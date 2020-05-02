【抗疫百日】商戶嘆遊客大減　五一生意額較去年同期大跌5至9成

▲ 運動用品店店員Emily認為現時所有運動場地持續關閉，影響店舖收入大減8成。（梁偉榮攝）

抗疫百日，零本地個案紀錄已連續達12日未被打破，TOPick記者趁五一假期走訪旺角，發現疫情緩和下街道人頭湧湧，惟仍有商戶嘆遊客大減，生意額與去年同期比仍大跌9成；多家商戶均認為要待疫情結束，生意額才有機會好轉。

▲ 曲奇餅店店員劉小姐表示，該店客源主要以遊客為主，故相信生意額仍要待疫情真正結束才會見好轉。（梁偉榮攝）

曲奇餅店店員劉小姐表示，在該店工作兩年，五一假期由下午1時開舖至５時「只開了兩張單」，生意較往年同期大跌9成。她表示，雖然疫情見穩定，但由於該店客源主要以遊客為主，故相信生意額仍要待疫情真正結束才會好轉。

她又指，傍晚6時半下班後她亦約了朋友吃飯，不過指不會額外消費，「哩個時勢寧願儲蓄好過消費」。

【抗疫百日】18%患者無症狀感染多屬年輕群組 許樹昌：未知無症狀感染能否產生抗體

運動用品店店員Emily從事零售業逾廿年，她表示五一假期由早上11時開舖至今不足10名客人，「開得幾張單」，認為現時所有運動場地持續關閉，市民減少使用運動用品，影響店舖收入，大減8成，「疫情緩和沒用，最重要是重開運動場」。

Emily指，該店平時由上午11時營業至晚上8時，惟近月生意、人流大減，「6、7時已差不多關門」。提到下班後會否有約，她指自己作為消費者，「頂多吃個飯便回家，即使消費亦大多購買必須品，不會亂洗」。

【新冠肺炎】假期多區現人潮 張竹君籲市民避免聚集

▲ 攝影器材店店主周先生認為，限聚令令市民減少外出意慾，盼疫情穩定後政府應盡快取消限聚令。（梁偉榮攝）

攝影器材店店主周先生開店近10年，他指由疫情開始生意大跌7至8成，至勞動節假期感覺回升3成，但整天生意額約5,000元，仍較去年同期減少近半。

他指，本想申請政府防疫抗疫基金，惟因近月與合夥人拆夥，自己的商業牌照為新登記，故無法申請，認為限聚令令市民減少外出意慾，盼疫情穩定後政府應盡快取消限聚令。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：洪芷晴