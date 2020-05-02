【抗疫百日】港人願意消費逾千元刺激本地經濟　憂疫情反彈母親節不敢聚餐

▲ 馬先生（左1）形容，近日疫情穩定，「做足個人衞生便不怕外出」，並打算「洗千幾蚊」消費。（梁偉榮攝）

本港疫情緩和，周末街上人頭湧湧，TOPick記者走訪旺角，有市民認為疫情已穩定，故趁假期外出，亦有市民表示打算花費逾千元消費。

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與太太及兩名子女逛街的馬先生則形容，近日疫情穩定，「做足個人衞生便不怕外出」，故趁假日與家人逛街，並打算「洗千幾蚊」消費，惟至昨日下午5時，馬先生一家四口仍未有任何「收獲」，僅用了數百元用膳，馬先生解釋指「仍未遇到啱」。

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王先生與劉小姐亦趁假期外出拍拖。從事文職的王先生表示，自己近月一直在家工作，很少外出，「見疫情穩定下來才相約女朋友逛街」，二人購置了一雙運動鞋，連午餐消費了數百元。不過，他指突然再有新增確趁個案，「相信這幾天又會重新減少外出」，避免感染。

▲ 王先生與劉小姐購置了一雙運動鞋，連午餐消費了數百元。（梁偉榮攝）

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從事零售業的張先生也趁假期自己外出吃飯。他表示，由於其工作性質沒法在家工作，故疫情是否緩和不是外出最大考慮因素，只是因為假期，作為打工仔亦想外出「散下心」。被問到為何不約朋友，他指「始終疫情未完無謂搞聚會」。

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記者：洪芷晴