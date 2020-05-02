【金正恩現身】打破變植物人傳聞金正恩神隱20日現身　在場人士歡呼萬歲

▲ 金正恩神隱20日後，現身出席工廠竣工儀式。

北韓領導人金正恩自4月11日起未有公開露面後，一度傳出命危成為植物人的消息，其行蹤及健康狀況引起外界關注。不過，北韓官方朝中社今日（2日）公開金正恩於昨日（1日）出席順天磷肥工廠竣工儀式相片。金正恩面露笑容剪彩，並視察工廠。

韓聯社引述北韓媒體報道，金正恩5月1日在首都平壤以北的平安南道，出席順天磷肥工廠的竣工儀式。金正恩現身時，在場所有人均熱烈歡呼，並高呼萬歲，金正恩則向群眾揮手致意。金正恩胞妹金與正也出席這場竣工典禮。

金正恩強調，磷肥工廠竣工是是北韓化學工業邁入新階段的重要契機。他又讚揚金策工業綜合大學的研究人員與有關單位合作，稱黨最重視的政策問題是培養人才。

▲ 金正恩面露笑容在工廠視察。（相片來源：朝鮮中央通訊社）

金正恩對上一次露面是4月11日，當日他主持勞動黨政治局會議，其後一度傳出命危消息。上月有消息指，金正恩接受心血管手術後狀況危急；及後有報道引述一名中國醫療人員指出，心臟支架手術不是高難度的手術，但主診的北韓醫生太過緊張，雙手頻頻發抖，令手術出現延誤情況，導致金正恩成為植物人，即使中國醫療團隊到達平壤亦無法改變事實。最近又傳出他在度假村奢華避疫的消息。

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責任編輯：王俊賢