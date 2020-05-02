【抗疫百日】政府考慮重開部分處所　陳肇始：仍要作最壞打算應付未來爆發情況

▲ 本港抗疫百日，陳肇始形容是「守得住」、「撐得過」疫情。（資料圖片）

本港抗疫百日，至今逾千宗感染病例，四人死亡。食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）出席港台節目《星期六問責》回顧抗疫100日，她表示感恩，又指推行14天強制檢疫等措施，加上同事及義工的努力，現在是「守得住」、「撐得過」，不過本港抗疫仍未可鬆懈，她形容外圍因素仍不穩定，不同地方仍有新型冠狀病毒個案爆發，社會仍要沉著應戰，不要鬆懈。

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陳肇始指出，不少多市民及業界均期望放寬限制社交距離措施，形容放寬這些措施既是科學亦是藝術，要平衡感染風險，政府正檢視放寬食肆每枱最多坐4人的規定，部分處所若可以做到經常戴口罩，或保持有效社交距離，做到人流控制，而且處所亦承諾執行減低感染措施，政府對重開處所會較有信心，當局亦歡迎業界自律。



既科學亦是一個藝術。如何去平衡、減低感染，第一是減少人數，第二是增加距離。（業界）如果承諾加強衞生措施，如果真的要重開，較為有信心。

政府延長內地入境人士強制檢疫安排至6月7日，跨境學童、商務人士可獲豁免。陳肇始指出有關豁免機制由相關政策局設計，目前仍有待政策局與內地當局商討細節，教育局會先處理本港復課事宜，再處理豁免跨境學童的機制。

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她表示，政府也會作最壞打算，例如如何準備老人院舍爆發、香港現有隔離設施是否足夠，是否要加強人手培訓對傳染病的認識等，目前正尋找更多地方，以應付爆發個案的情況，短期內將有更多設施公布。

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責任編輯：伍瑋瑋