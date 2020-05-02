【綠帽俠】被指背朱智賢暗交湯洛雯曾淑雅　謝東閔10個字回應偷食指控

▲ 謝東閔被傳曾與湯洛雯及曾淑雅拍拖。

黎振燁與朱智賢出軌事件鬧得滿城風雨，二人都已先後交代事件。黎振燁為與老婆重修舊好，就指會與朱智賢斷絕關係。而正當網民都在同情朱智賢的緋聞男友謝東閔被戴「綠帽」時，謝東閔就被傳曾於拍攝劇集《丫鬟大聯盟》時與湯洛雯過電，疑背朱智賢一腳踏兩船。

▲ 謝東閔一直為「緋聞女友」朱智賢護航。（經濟日報圖片）

不過在早於湯洛雯以前，謝東閔已被傳與朱智賢同拍《3日2夜》的曾淑雅暗交，當時謝東閔與朱智賢戀情剛開始，由於仍屬熱戀期，所以很快便斬斷與曾淑雅的霧水情緣。

但到2018年，謝東閔被指又再「失守」，在拍攝劇集《丫鬟大聯盟》時與湯洛雯撻着，因二人在劇中演有多場對手戲的情人，而且當時湯洛雯剛好與羅天宇分手，所以二人被傳曾有短暫的戀情。

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▲ 謝東閔被傳曾出軌湯洛雯。（經濟日報圖片）

不過，作為人所熟知的「正印」緋聞女友朱智賢，當時就發動視訊攻勢，成功監視同箍實對方。

面對兩段疑出軌的傳聞，謝東閔就事件回覆傳媒時表示：「不是事實不作回應謝謝。」而曾淑雅亦表示雖與謝東閔認識多年，但每當聚會時都是一班人，從不會單獨聚會。

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▲ 謝東閔被傳曾出軌曾淑雅。（Instagram圖片）

現時，朱智賢因出軌事件令公眾形象破滅，故被勒令停工14天。而一直做「護花使者」的謝東閔昨就在Instagram上再大鬧黎振燁「講大話」，不過黎振燁對此就未有回應。

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