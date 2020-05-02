  • 28°C
香港時間 : 2020502日 (六) 12:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【綠帽俠】被指背朱智賢暗交湯洛雯曾淑雅　謝東閔10個字回應偷食指控

娛樂 11:47 2020/05/02

分享：

熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

謝東閔被傳曾與湯洛雯及曾淑雅拍拖。

黎振燁與朱智賢出軌事件鬧得滿城風雨，二人都已先後交代事件。黎振燁為與老婆重修舊好，就指會與朱智賢斷絕關係。而正當網民都在同情朱智賢的緋聞男友謝東閔被戴「綠帽」時，謝東閔就被傳曾於拍攝劇集《丫鬟大聯盟》時與湯洛雯過電，疑背朱智賢一腳踏兩船。

謝東閔一直為「緋聞女友」朱智賢護航。（經濟日報圖片）

不過在早於湯洛雯以前，謝東閔已被傳與朱智賢同拍《3日2夜》的曾淑雅暗交，當時謝東閔與朱智賢戀情剛開始，由於仍屬熱戀期，所以很快便斬斷與曾淑雅的霧水情緣。

但到2018年，謝東閔被指又再「失守」，在拍攝劇集《丫鬟大聯盟》時與湯洛雯撻着，因二人在劇中演有多場對手戲的情人，而且當時湯洛雯剛好與羅天宇分手，所以二人被傳曾有短暫的戀情。

【朱智賢出軌】被朱智賢背叛仍落力護花 　謝東閔追擊黎振燁：說甚麼謊話他自己知

謝東閔被傳曾出軌湯洛雯。（經濟日報圖片）

不過，作為人所熟知的「正印」緋聞女友朱智賢，當時就發動視訊攻勢，成功監視同箍實對方。

面對兩段疑出軌的傳聞，謝東閔就事件回覆傳媒時表示：「不是事實不作回應謝謝。」而曾淑雅亦表示雖與謝東閔認識多年，但每當聚會時都是一班人，從不會單獨聚會。

【朱智賢出軌】朱智賢謝東閔接受《東張西望》訪問　解釋太投入角色致偷食【有片】

謝東閔被傳曾出軌曾淑雅。（Instagram圖片）

現時，朱智賢因出軌事件令公眾形象破滅，故被勒令停工14天。而一直做「護花使者」的謝東閔昨就在Instagram上再大鬧黎振燁「講大話」，不過黎振燁對此就未有回應。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【小豬出軌】「蝴蝶姐姐」曾歷男友出軌之痛　愷樂當第三者被節目飛出局以淚洗臉
17:04 2020/04/26
【小豬出軌】「蝴蝶姐姐」曾歷男友出軌之痛　愷樂當第三者被節目飛出局以淚洗臉
【小豬出軌】「蝴蝶姐姐」愷樂認小三遭廣告商索償　周揚青跟羅志祥分手網店生意急增
16:50 2020/04/27
【小豬出軌】「蝴蝶姐姐」愷樂認小三遭廣告商索償　周揚青跟羅志祥分手網店生意急增
【小豬出軌】羅志祥被揭私生活後潛水多日 終於現身護母：不要攻擊我媽
17:50 2020/04/29
【小豬出軌】羅志祥被揭私生活後潛水多日 終於現身護母：不要攻擊我媽
娛樂人物職業 謝東閔 朱智賢 湯洛雯 黎振燁 娛樂行業

最高瀏覽

【神秘病毒】內地11個省爆甲殼類病毒死亡率8成　日本媒體：不排除突變傳人
11:11 2020/05/01
【神秘病毒】內地11個省爆甲殼類病毒死亡率8成　日本媒體：不排除突變傳人
【食用安全】男子長期用保溫杯盛咖啡中鉛毒　3類飲品用保溫杯盛載會傷害肝腎
14:05 2020/05/01
【食用安全】男子長期用保溫杯盛咖啡中鉛毒　3類飲品用保溫杯盛載會傷害肝腎
【疫情悲劇】19歲媽媽疫情下停工零收入　遺下8個月大女兒輕生：我沒錢買奶粉　
12:50 2020/05/01
【疫情悲劇】19歲媽媽疫情下停工零收入　遺下8個月大女兒輕生：我沒錢買奶粉　