  • 28°C
香港時間 : 2020502日 (六) 12:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【奪命悲劇】好心媽衝馬路救2鄰居小孩　未為意2歲親女尾隨被捲車底慘死

親子 11:13 2020/05/02

分享：

熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

內地一名媽媽衝出馬路救了兩名鄰居小孩，卻未為意兩歲親女尾隨著她，結果女兒慘遭撞死。

馬路如虎口，家長帶著孩子更要格外留神，一時疏忽足以致命。內地發生一宗奪命交通意外，一名媽媽衝出馬路救了兩名鄰居小孩，卻未為意兩歲親女尾隨著她，結果女兒慘遭撞死。命運弄人，令媽媽極度心痛。

鄰居小孩馬路嬉戲釀意外

綜合內地傳媒報道，事發於3月16日在東莞麻涌鷗涌村商業街路段，一名媽媽受鄰居所託，暫時幫忙看顧他的兩名孩子，怎料兩名小孩衝出馬路中央玩耍，更在馬路上摔倒。該名媽媽見狀立刻跑上前扶起他們。

可是她沒留意到，兩歲的親生女兒竟然跟著自己走出馬路。原本有司機見到那兩名鄰居小孩摔倒，已停下車來，避免了交通意外。不過，司機以為媽媽上前扶起他們後沒事，再次駛車，隨後撞上了對方。

媽媽聽到巨響後回頭察看，才知道女兒被捲入車底，她趕忙去查看，當時女兒已身受重傷，其後送院搶救無效不治。

【疫情悲劇】19歲媽媽疫情下停工零收入　遺下8個月大女兒輕生：我沒錢買奶粉　

司機未留意女童經過車前

警方到場調查，韋姓司機指他當時未有留意有幼童在車前經過。事發時，他以低速駛經現場，留意到有兩名兒童在馬路上嬉戲並摔倒，他原打算下車扶起他們。此時見到一名婦女上前扶起他們，知道有大人在場後，他打算開車離開，車子隨即發出巨響。

他聽到那名婦女驚慌哭喊，已立即下車查看，才發現出了可怕事故。

經調查後，警方稱女童未有觀察道路情況而衝出馬路，韋姓司機亦沒有確保行車安全，因此雙方都需承擔同等事故責任。

更多家庭故事，即睇︰

【產後抑鬱】博士媽媽產後抑鬱抱5個月大BB跳樓亡　丈夫責怪太太：為何帶走我女兒

【逆轉人生】護士抱錯孩子28年命運從此改變　末期肝癌兒控訴醫院疏忽引發癌症

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰王明芳

家庭關係 網絡熱話 意外事故 交通 東莞

最高瀏覽

【神秘病毒】內地11個省爆甲殼類病毒死亡率8成　日本媒體：不排除突變傳人
11:11 2020/05/01
【神秘病毒】內地11個省爆甲殼類病毒死亡率8成　日本媒體：不排除突變傳人
【食用安全】男子長期用保溫杯盛咖啡中鉛毒　3類飲品用保溫杯盛載會傷害肝腎
14:05 2020/05/01
【食用安全】男子長期用保溫杯盛咖啡中鉛毒　3類飲品用保溫杯盛載會傷害肝腎
【疫情悲劇】19歲媽媽疫情下停工零收入　遺下8個月大女兒輕生：我沒錢買奶粉　
12:50 2020/05/01
【疫情悲劇】19歲媽媽疫情下停工零收入　遺下8個月大女兒輕生：我沒錢買奶粉　