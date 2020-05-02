【奪命悲劇】好心媽衝馬路救2鄰居小孩　未為意2歲親女尾隨被捲車底慘死

▲ 內地一名媽媽衝出馬路救了兩名鄰居小孩，卻未為意兩歲親女尾隨著她，結果女兒慘遭撞死。

馬路如虎口，家長帶著孩子更要格外留神，一時疏忽足以致命。內地發生一宗奪命交通意外，一名媽媽衝出馬路救了兩名鄰居小孩，卻未為意兩歲親女尾隨著她，結果女兒慘遭撞死。命運弄人，令媽媽極度心痛。

鄰居小孩馬路嬉戲釀意外

綜合內地傳媒報道，事發於3月16日在東莞麻涌鷗涌村商業街路段，一名媽媽受鄰居所託，暫時幫忙看顧他的兩名孩子，怎料兩名小孩衝出馬路中央玩耍，更在馬路上摔倒。該名媽媽見狀立刻跑上前扶起他們。

可是她沒留意到，兩歲的親生女兒竟然跟著自己走出馬路。原本有司機見到那兩名鄰居小孩摔倒，已停下車來，避免了交通意外。不過，司機以為媽媽上前扶起他們後沒事，再次駛車，隨後撞上了對方。

媽媽聽到巨響後回頭察看，才知道女兒被捲入車底，她趕忙去查看，當時女兒已身受重傷，其後送院搶救無效不治。

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司機未留意女童經過車前

警方到場調查，韋姓司機指他當時未有留意有幼童在車前經過。事發時，他以低速駛經現場，留意到有兩名兒童在馬路上嬉戲並摔倒，他原打算下車扶起他們。此時見到一名婦女上前扶起他們，知道有大人在場後，他打算開車離開，車子隨即發出巨響。

他聽到那名婦女驚慌哭喊，已立即下車查看，才發現出了可怕事故。

經調查後，警方稱女童未有觀察道路情況而衝出馬路，韋姓司機亦沒有確保行車安全，因此雙方都需承擔同等事故責任。

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責任編輯︰王明芳