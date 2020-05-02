【抗疫百日】旅發局指10月是推廣活動好時機重振旅遊業　舉辦美酒佳餚巡禮及欖球賽

▲ 本港抗疫百日，不少市民都趁假期外出，享受親子樂。（潘政祁攝）

新冠肺炎疫情持續下，冰封旅遊業界，本港已抗疫百日，近日疫情有所緩和，旅遊發展局主席彭耀佳今日在香港電台《香港家書》中表示，旅發局正籌備重振香港旅遊業的計劃，疫情緩和後會立即展開，今年10月除了有美酒佳餚巡禮之外，香港國際七人欖球賽亦延至10月上演，是推廣的好時機。

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彭耀佳指面對世紀疫症，各地都採取了嚴格的入境限制，香港亦實施了多項前所未有的政策，這雖然難免對大家帶來不便，但向來靈活的香港人都明白及願意配合。不知你是否有留意，有國際調查早前公布多個國家及地區的民眾出行情況，其中香港人早於1月中已大幅減少出外，留在家中，足見香港人的自律。有賴全民齊心抗疫，香港近日疫情回穩，實在是得來不易。

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提到疫情影響，他指出香港旅遊業已停頓一段時間，情況與2003年沙士爆發時相似。不過，現時疫情已演變成全球問題，各地疫情發展不同，所以就算香港疫情受控，旅客量亦難以如03年迅速回升。而各地在疫情過後定會全力爭取旅客，香港旅遊業將需要面對不少挑戰。

彭耀佳稱手上沒有水晶球，無法預測疫情何時過去，本港旅遊業何時才能復甦，俗語有云：「有危先有機。」這次疫情對旅遊業帶來前所未有的衝擊，相信長遠旅遊業將出現新常態，預計在疫情過後，旅遊習慣將會改變，旅客考慮外遊時，大概會更加著重旅遊目的地、交通工具、酒店等旅遊設施的公共衛生安全，亦會較傾向短途旅程，健康主題概念的行程，例如戶外景點，或者親近大自然，將會是新趨勢。因此，香港旅遊業除了應著眼疫後的恢復策略，更可趁機重新檢視旅遊定位，提升服務水平，為長遠穩定發展鋪路。

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他表示旅發局已積極籌備重振香港旅遊業的計劃，待疫情緩和後，便會立即展開。長遠而言，我們希望能藉機重建本港旅遊形象，暫時看來，今年10月會是一個好的開始時機，屆時除了有旅發局年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」外，另一個深受旅客喜愛的「香港國際七人欖球賽」亦已延期至10月上演，希望可以利用這些囑目的大型活動，進一步加強香港旅遊吸引力，同時亦會推出全新旅遊品牌宣傳計劃，冀能逐步重定香港旅遊形象。

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責任編輯：伍瑋瑋