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【新冠肺炎】本港大學生挑戰飲廁所水　網民：無腦比肺炎更嚴重

親子 11:32 2020/05/02

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

社交媒體流傳一段片段，指本港有大學生挑戰飲廁所水，網民批評學生無腦。

新冠肺炎疫情下，人人注重衛生，不但外出戴口罩，經常以酒精搓手液清潔雙手，不少專家更呼籲如廁後應蓋上廁板，防止細菌因沖廁的水珠而濺起。然而，近日社交媒體流傳一段片段，懷疑有大學生玩遊戲過火，以挑戰飲廁所作為懲罰，片段中的男學生一飲而盡，旁邊的年輕人紛紛起哄，拍手叫好。網民看畢片段，批評大學生無腦。

社交媒體流傳一段短片，從片段中可見，先是2名女學生圍著廁所，從馬桶中舀出一杯水，並把水杯遞給一名身穿「恒管工管」衣服的男生，接著有女學生對著男生說，「我哋玩開四啖一杯嘅！」

女學生從馬桶中舀出一杯水。（影片截圖）

其後，男生手舉裝有廁所水的水杯，並表示，「係依家㗎啦」，旁邊的學生一同示好及為他打氣，圍觀的女生不斷大叫男生的名字，其後男生一飲而盡，旁邊的學生興奮雀躍，紛紛拍手叫好。

挑戰飲廁所水的男生身穿「恒管工管」的衣服，相信是恆管大學的學生。（影片截圖）

網民狠批：無腦

網民看畢短片表示震驚，「無腦比患新冠肺炎更嚴重」、「廢青腦殘」及「只顧出位，不理後果」，批評學生沒有衛生常識。

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責任編輯：王俊賢

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