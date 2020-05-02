【防疫抗疫基金】物業管理業界抗疫支援計劃已批2,850宗申請　涉及金額逾1億元

▲ 物監局已收到超過8,160宗「物管支援計劃」申請，當中約2 850宗申請已獲批核。（資料圖片）

政府表示，「防疫抗疫基金」下的「物業管理業界抗疫支援計劃」繼續接受申請，並陸續發放資助，有關「物管支援計劃」由物業管理業監管局（物監局）執行。

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截至今日（2日），物監局已收到超過8,160宗「物管支援計劃」申請，當中約2,850宗申請已獲批核，已批核的申請涉及資助金額超過1億元，惠及超過17,500幢樓宇及約25,500位的前線物業管理（物管）員工，成功申請的物業可參閲物監局網頁。

民政事務總署提醒成功申請的物管公司和業主組織，在獲發資助後須盡快向前線物管員工發放「抗疫辛勞津貼」。有關員工須以指定表格簽收；而物管公司或業主組織則須於獲發資助後的三個月內遞交資助發放報告予物監局。民政事務總署及／或物監局會作隨機覆核及審查，確保前線物管員工已收到相關資助。

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政府在「防疫抗疫基金」下推出「物管支援計劃」，資助合資格大廈的業主組織或物管公司，向前線物管員工發放「抗疫辛勞津貼」，藉此協助前線物管員工加強個人防護和環境衞生，肯定他們的服務；同時亦為業主組織或物管公司提供「抗疫清潔補貼」，減輕加強清潔工作的額外成本，從而減輕業主和租戶的負擔。「物管支援計劃（第一階段）」涵蓋私人住宅和綜合用途（即商住兩用）大廈；而「物管支援計劃（第二階段）」則涵蓋工業和商業大廈（包括商場）。「物管支援計劃」申請由物管公司或業主組織作出，個別前線物管員工無須作出申請，免卻前線物管員工因準備相關申請文件而帶來的額外負擔。

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有關「物管支援計劃」詳情，請致電3696 1156或3696 1166與物監局聯絡，或瀏覽物監局網頁。

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責任編輯：伍瑋瑋