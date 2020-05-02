許正宇：港金融市場仍穩健　金融中心排名香港跌出三甲是「鞭策」

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

美國總統特朗普 (Donald Trump)指，為懲處中國在疫情爆發時的不良應對方式，不排除對內地加徵關稅。財經事務及庫務局局長許正宇早上出席電台節目表示，不擔心本港會受中美關係波動牽連，香港歷多次金融危機，包括亞洲金融風暴和金融海嘯等，股票及期貨市場的風險管控做得很好。

他強調，目前香港金融市場運作穩健，即使經歷去年的社會事件及近期疫情，社會經濟出現轉變，金融市場仍然暢順穩健，持續有企業來港上市，並未有大規模資金外流，甚至有一段時間港匯高企；對本港金融市場有信心，即使有新的挑戰，亦可以是機遇，如或有更多在美國上市的中概股，考慮來港作第二上市，最重要是本港金融市場要強化自身基因，提升競爭力。

對於最新的全球金融中心排名，香港跌出三甲至第6位，落後於同區的東京及新加坡。許正宇表示，排名對香港是鞭策，但過去幾年，本港金融市場發展有多項新舉措及成績，希望日後可以向國際社會及內地，多講述香港金融市場情況。他又認為，全球經濟重心東移是大趨勢，中國以追上其他經濟體為發展目標，本港作為國際金融中心，可提供很多專業服務，籲年輕人要對前景抱有希望。



對於政府向每名市民派1萬元港人，許正宇希望6月底接受申請，7月起發放，8月做到絕大部分市民成功領取。至於10億元行政費用預算是否可以減少，許正宇說，派錢需要電腦軟件及其他安排，公帑會應花則花。他又提到，當局一直多管齊下購買防疫裝備，工作進展順利，感謝相關政府人員的努力，他下周一會視察採購物流部門。

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責任編輯：李淇

