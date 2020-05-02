【抗疫百日】本港今日沒有新增確診個案　衞生防護中心下午不舉行疫情記者會

▲ 本港連續第13日沒有新增本地感染個案。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（2日）暫未有接獲新增個案，本港近日疫情回落，已連續13日沒有本地感染病例，昨日新增兩宗輸入個案，累計至今有1039宗確診個案，另有一宗疑似病例，根據專家早前指出，本港連續28日沒有新增本地感染個案，即是疫情受控。

衞生防護中心下午不召開疫情記者會，不過衞生防護中心再次提醒市民，全球疫情仍然非常嚴峻，市民仍應減少外出及避免社交活動。

▲ 近日疫情緩和，有不少市民外出散心。（潘政祁攝）

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中心發言人再次呼籲，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。衞生防護中心熱線為2125 1111及2125 1122，市民可於每日上午8時至午夜12時致電查詢。

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記者：伍瑋瑋