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【抗疫百日】本港今日沒有新增確診個案　衞生防護中心下午不舉行疫情記者會

社會 13:55 2020/05/02

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

本港連續第13日沒有新增本地感染個案。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（2日）暫未有接獲新增個案，本港近日疫情回落，已連續13日沒有本地感染病例，昨日新增兩宗輸入個案，累計至今有1039宗確診個案，另有一宗疑似病例，根據專家早前指出，本港連續28日沒有新增本地感染個案，即是疫情受控。

衞生防護中心下午不召開疫情記者會，不過衞生防護中心再次提醒市民，全球疫情仍然非常嚴峻，市民仍應減少外出及避免社交活動。

近日疫情緩和，有不少市民外出散心。（潘政祁攝）

【專訪許樹昌】抗疫百日預計零星輸入個案持續　許樹昌：疫症冬天重臨港人需抗疫至明年後

中心發言人再次呼籲，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。衞生防護中心熱線為2125 1111及2125 1122，市民可於每日上午8時至午夜12時致電查詢。

【抗疫百日】逾6成「隱形患者」屬11歲至40歲年輕群組　許樹昌：未知無症狀感染能否產生抗體

不過身兼政府抗疫專家顧問的中大學者許樹昌受訪時指，料直至早明年中疫苗出現前，港人仍需持續戴口罩抗疫，TOPick分析逾千宗本港病例，發現逾6成「隱形患者」屬11歲至40歲年輕群組　即看https://bit.ly/2SrHSRL

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記者：伍瑋瑋

衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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