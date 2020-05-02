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許正宇：正物色新政助人選　回應背景「根正苗紅」稱父母僅普通新移民

政治 11:50 2020/05/02

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇上任後不足一周，其政治助理楊寶蓮在個人社交網站宣佈辭去職務。許正宇早上出席電台節目後表示，尊重對方的決定，又感謝她過往對財經事務及庫務局的貢獻，自己未來亦會約她吃飯，強調現時正在物色新政助，有人選時會作公布。

許正宇在電台節目中，亦被問到出身背景「根正苗紅」，除本身是民建聯前中委，已故胞姐許曉暉是民政事務局前副局長，更有指父親許宏全被在福建社團中地位崇高。許正宇強調，自己的父母只是普通的新移民，與其他人無分別，透過努力改變命運。他又提到自己童年，記憶中父母發展生意的過程艱辛，連吃飯時的話題都離不開公司生意及人事。

對於被質疑日後政策方向會「好紅、好左」，他引用接受任命時形容自己心情的歌曲《香港心》，「呢三個字講得好清楚，都回答了你的問題」。

許正宇又承認，2017年時曾為林鄭月娥撰寫競選特首政綱，指自己是在慈善機構「無止橋」的活動中認識對方，當時林鄭尚未擔任特首，又讚揚林鄭團隊「好有心做事」。

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責任編輯：李淇
 

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