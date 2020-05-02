【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥

▲ 專家教清洗蔬菜方法，以去除殘留的農藥。

進食蔬菜前，記得要洗乾淨！最近有機構調查後發現，在收集的58個蔬菜樣本中，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），甚至有樣本的除害劑殘餘量超標。長期攝入除害劑，可致急性中毒，損害身體各器官；部分除害劑被人體吸入，可導致呼吸困難。有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。到底清洗不同蔬菜，怎樣洗才最乾淨？要用鹽水還是用清水？

70%樣本殘留農藥 長期攝入可致中毒

浸會大學香港有機資源中心於去年下旬，從全港各區濕街市、街鋪、有機商店收集了58個蔬菜樣本進行測試（包括4種葉菜類：菜心，白菜，莧菜及菠菜），分析蔬菜中6種重金屬（銻、砷、鎘、鉻、鉛及汞），以及352種除害劑的殘餘含量。結果顯示，全部58個蔬菜樣本均不含超標重金屬濃度，但有41個樣本被驗出含有殘餘的除害劑，佔所有樣本的70.7%。

是次被驗出超出香港標準的除害劑啶蟲脒（Acetamiprid）是屬低毒性，對人體的皮膚有明顯刺激，啶蟲脒所導致的急性中毒多因誤服引起；毒素可經皮膚、黏膜、呼吸道、消化道侵人人體然後迅速分佈到全身各器官，造成不同程度的損害。

香港有機資源中心總監黃煥忠表示，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。他更提醒市民「菜心不要日日食」。

洗走蔬菜殘留農藥的方法

台大農業化學系教授顏瑞泓在《正確洗菜擺脫農藥陰影》一書中指出，清水沖洗的蔬果效果最好，清洗方法如下：

普通蔬菜類︰譬如菜心、芥蘭、白菜等，先摘除根部，再浸泡10至20分鐘，之後再沖洗2至3遍。

包菜類︰譬如椰菜，先摘除外面一層菜葉不要，再將葉片逐一剝下，泡水10至20分鐘，再在流水下單片清洗。

花菜類︰譬如西蘭花，先分成小株，再浸泡10至20分鐘，之後再沖洗。

瓜果類︰譬如苦瓜，用軟毛刷。

瓜蒂凹陷類︰譬如青瓜，先切掉瓜蒂，再泡，再洗。

根莖類︰譬如紅菜頭，先清洗，再削皮。

豆莢類︰譬如四季豆，先浸泡10至20分鐘，之後再沖洗。

如果還是不放心，清洗之外可以採取加熱、烹煮等方式讓殘留農藥分解、隨蒸氣揮散或融入油水之中。

清除西蘭花的幼蟲

城市花園酒店粵中菜廳行政總廚賴正成師傅指，西蘭花體積較大，結構複雜，容易藏有幼蟲，可用以下方法清除。

把西蘭花切成一小朵再洗，把莖部切成小塊。

在水中加入1至2茶匙鹽，浸泡西蘭花。

大概最少要浸10分鐘，幼蟲會自然走出來，浮於水面。

10分鐘後，把西蘭花撈起，倒走浸泡的鹽水。

因西蘭花浸泡鹽水後會有鹹味，故烹煮前須再用水徹底沖洗一次。

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責任編輯：羅嘉欣