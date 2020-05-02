【母親節】慶祝母親節周末外出人流增加　抗疫百日港人心願：最希望幾家人一起吃自助餐

▲ 有情侶表示，疫情持續下二人減少見面，近日的拍拖活動就是「通電話及傳短訊」，他們指出由於疫情未完結仍未完全安心，不過仍然要生活。(黃建輝攝)

本港疫情緩和，下星期日就是母親節，周末街上人頭湧湧，TOPick記者今日（2日）走訪銅鑼灣，發現不少夫婦及情侶逛街買東西，刺激本地經濟，有港人表示過去數個月抗疫的壓力都很大，不過今天疫情緩和才外出吃飯，也有市民表示慶祝母親節，不過受限聚令影響，兄弟姐妹要分開與父母慶祝。

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早上11時左右，銅鑼灣一帶已有不少人流，TOPick發現不少是一家大小外出享受親子樂，也有夫婦及情侶外出拍拖。有一對夫婦向TOPick表示，他們今日到銅鑼灣看醫生，由於疫情持續，經濟環境不好，兩夫婦都不敢買太多東西，主要是日常生活支出，例如看醫生、吃飯，形容是「應洗得洗」。

▲ 夫婦向TOPick表示，他們今日到銅鑼灣看醫生，由於疫情持續，經濟環境不好，兩夫婦都不敢消費太多。(黃建輝攝)

他們表示自己公司沒有裁員減薪，但估計疫情會持續，需要好好計劃經濟及支出，在疫情完結後最希望可以旅行，形容「真是很想可以外出遊玩」。

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另外有一對情侶表示，疫情持續下二人減少見面，近日的拍拖活動就是「通電話及傳短訊」，他們指出由於疫情未完結仍未完全安心，不過香港人仍然要生活，回顧抗疫百日，指當疫情一開始爆發時大家都很緊張、很擔心，但相信「不好的事會過去」，勉勵港人疫情之後要紓緩心情，不要太大壓力，一定要相信不好的事會撐過去的。

也有不少市民外出預祝母親節，本身是會計師的張小姐指出，以往的母親節會相約兄弟姐妹一起聚餐，不過今年受影響疫情，只可以分開與父母吃飯慶祝，她表示雖然現在限聚令措施仍然生效，但仍想報答媽媽多年來的照顧，不想媽媽仍要頻撲煮飯，故此有4人外出。

她表示擔心下星期母親節正日的人流會比較多，會增加感染的風險，故此提早一星期慶祝，她表示最希望疫情過後可以數家人一起吃自助餐，「媽媽最希望看到大家都齊齊整整，開開心心!」

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記者：洪芷晴