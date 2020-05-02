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天水圍臨時街市年底啟用　調查指近三成居民不知有關計劃

政治 12:21 2020/05/02

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

食物及衞生局去年宣布，將在天水圍設立臨時街市，今年底前完工啟用。（政府新聞處圖片）

政府正在天水圍天秀路公園旁邊興建臨時街市，料最快年底前啟用。三個團體「監察公營街市發展聯盟」、「爭取天水圍食環署街市關注組」及「天水圍社區發展陣線」上月以問卷形式，訪問200名當區市民。結果發現，即使工程已進行多時，仍有近30%受訪天水圍居民表示不知道有關計劃，超過60%不清楚街市何時啟用。

調查又發現，有逾40%多受訪者認為臨時街市方便他們購物，其次能夠製造就業機會，不過近半數人相信即使有臨時街市，亦只在很少程度上調整到物價。另外，逾70%受訪者擔心街市營運後，會帶來貨車佔路及衞生問題，包括鼠患影響居民生活。

團體指出，雖然有近七成居民知道天水圍在興建臨時街市，但當問到細節時，有不少人都表示不清楚，有超過一半受訪者，亦不知道街市的選址，反映當局發放臨時街市的資訊不足。他們指，由於居民不信任政府，對街市的成效存疑，促請當局進行公眾諮詢，加入地區持份者的聲音，如市民、議員等，並提供渠道予居民表達意見。

政府在2018年《施政報告》中，計劃天水圍站旁的天福路興建新公眾街市，但由於興建需時，食衛局於去年10月宣佈，將在天水圍天秀路公園旁空地，設臨時街市，約設40個攤檔，預計最快在年底前完工啟用。

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責任編輯：李淇

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