【中年發福】型佬余文樂婚後變湊仔公　幸福肥被嘲脹爆似「谷德昭」　

▲ 余文樂近照被指再發福。

2017年，藝人余文樂與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，並誕下一子余初見（Cody）。而余文樂自榮升爸爸後，便減少幕前拍攝工作，全力打理潮牌生意，未知是否因生意忙碌，余文樂不時貼出的照片都被網民指「臉容急速衰老」，昨日他再貼一張近照，就被嘲脹爆似「谷德昭」。

▲ 余文樂被嘲脹爆谷德昭。（Instagram圖片）

余文樂昨日上載一張駕車時的照片，拍到兒子Cody正在睡覺，前方的余文樂正在做司機。本來溫馨的家庭樂照片，就被網民誤放重點，指余文樂的身形再暴脹，非常似谷德昭。

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余文樂本來一向以「型男」見稱，加上經營潮牌生意，令他變身潮流達人。但在他近期貼出的照片中卻顯得非常蒼老。他的白髮大增，甚至連鬍鬚都變白，被指目測年齡直逼50歲，與真實年齡不符。

▲ 余文樂被指臉容衰老。（Instagram圖片）

不過，余文樂變做「大叔」身型卻只是近年的事。2017年，余文樂為拍攝電影《悟空傳》而健身，並藉此挑戰極限在，故一同推出紀錄短片《余文樂的靈與肉》。

那段期間，余文樂10個月沒有工作，一星期健身6天，並戒掉澱粉和糖分，試過一晚只吃6顆藍莓，地獄式訓練令他的背部曾受傷，不過最後他也成功堅持，並操得一身爆肌好身材。

雖然去年他曾上載重肌相，並表示「好想再練回來」，但以現時他的照片來看，似乎未能重回最Fit狀態。

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