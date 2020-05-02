【疫情悲歌】肯尼亞貧母失業缺糧獨力養8子女　扮煮石頭哄孩子有飯食︰拖得一餐得一餐

▲ 肯尼亞一名單親貧母在疫情下失業缺糧，她只能扮煮石頭，哄8名子女有飯食。

在新冠肺炎疫情下，各行各業大受打擊，相繼出現裁員減薪潮。肯尼亞一名單親貧母在疫情下失業，由於家中缺糧，她只能扮煮石頭，哄8名子女有飯食。該名媽媽一家的慘況被報道後，有不少熱心人向他們伸出援手。

據英國BBC新聞報道，居於肯尼亞蒙巴薩（Mombasa）的8孩媽媽Peninah Bahati Kitsao原本在當地從事洗衣服的工作，可是在新冠肺炎疫情下，她難以繼續工作，結果淪為失業大軍。只是一家9口等著她養，眼見飯煲空空如也，她想出了一個辦法。

用石頭扮煮飯騙不了孩子

媽媽用石頭扮煮飯，哄8名子女她在煮飯，飢餓的孩子以為終於有飯食，一直等了又等，當然等不到飯。媽媽無奈表示︰

希望他們等到睡著，拖得一餐得一餐……

媽媽一次又一次扮煮石頭，孩子慢慢地明白真相，他們告訴媽媽知道她在說謊。但貧窮的媽媽卻沒有辦法︰

我甚麼也做不了，因為我甚麼都沒有。

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她的丈夫去年被一個黑幫殺害，自此她肩負起養家的責任。他們一家9口擠在一間有兩個睡房的房子裡，沒有自來水，也沒有電力。

好心鄰居令人關注媽媽困境

鄰居Prisca Momanyi聽到她家的孩子哭聲後，走去察看他們是否安好，因而知悉她以石頭煮飯後，並令傳媒注意到她的困境。

8孩媽媽接受當地傳媒訪問指，自己不識字，已有好心人為她開設銀行戶口，也收到各地人士來電了解她的需要。她已收到一些捐款，不敢相信肯尼亞人會如此熱心幫助她。她的鄰居亦感謝當局及肯尼亞紅十字會，願意幫助8孩媽媽。

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責任編輯︰駱秀玲