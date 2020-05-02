  • 30°C
香港時間 : 2020502日 (六) 15:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情悲歌】肯尼亞貧母失業缺糧獨力養8子女　扮煮石頭哄孩子有飯食︰拖得一餐得一餐

親子 12:54 2020/05/02

分享：

熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

肯尼亞一名單親貧母在疫情下失業缺糧，她只能扮煮石頭，哄8名子女有飯食。

在新冠肺炎疫情下，各行各業大受打擊，相繼出現裁員減薪潮。肯尼亞一名單親貧母在疫情下失業，由於家中缺糧，她只能扮煮石頭，哄8名子女有飯食。該名媽媽一家的慘況被報道後，有不少熱心人向他們伸出援手。

據英國BBC新聞報道，居於肯尼亞蒙巴薩（Mombasa）的8孩媽媽Peninah Bahati Kitsao原本在當地從事洗衣服的工作，可是在新冠肺炎疫情下，她難以繼續工作，結果淪為失業大軍。只是一家9口等著她養，眼見飯煲空空如也，她想出了一個辦法。

用石頭扮煮飯騙不了孩子

媽媽用石頭扮煮飯，哄8名子女她在煮飯，飢餓的孩子以為終於有飯食，一直等了又等，當然等不到飯。媽媽無奈表示︰

希望他們等到睡著，拖得一餐得一餐……

媽媽一次又一次扮煮石頭，孩子慢慢地明白真相，他們告訴媽媽知道她在說謊。但貧窮的媽媽卻沒有辦法︰

我甚麼也做不了，因為我甚麼都沒有。

【基層悲歌】獨居伯伯疫情下失業斷糧　從荃灣徒步行到油麻地拎免費飯盒

她的丈夫去年被一個黑幫殺害，自此她肩負起養家的責任。他們一家9口擠在一間有兩個睡房的房子裡，沒有自來水，也沒有電力。

好心鄰居令人關注媽媽困境

鄰居Prisca Momanyi聽到她家的孩子哭聲後，走去察看他們是否安好，因而知悉她以石頭煮飯後，並令傳媒注意到她的困境。

8孩媽媽接受當地傳媒訪問指，自己不識字，已有好心人為她開設銀行戶口，也收到各地人士來電了解她的需要。她已收到一些捐款，不敢相信肯尼亞人會如此熱心幫助她。她的鄰居亦感謝當局及肯尼亞紅十字會，願意幫助8孩媽媽。

更多疫情下的家庭故事，即睇︰

【租樓悲歌】疫情下老公無工開靠老婆撐起頭家　盼業主減租苦等3天得到一個結果

【疫情悲劇】19歲媽媽疫情下停工零收入　遺下8個月大女兒輕生：我沒錢買奶粉

【疫情悲劇】丈夫怕染疫槍殺病妻再自盡　最終檢測結果雙雙陰性枉死

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰駱秀玲

家庭關係 單親家庭 爸媽心聲 失業 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肯尼亞

最高瀏覽

【神秘病毒】內地11個省爆甲殼類病毒死亡率8成　日本媒體：不排除突變傳人
11:11 2020/05/01
【神秘病毒】內地11個省爆甲殼類病毒死亡率8成　日本媒體：不排除突變傳人
【食用安全】男子長期用保溫杯盛咖啡中鉛毒　3類飲品用保溫杯盛載會傷害肝腎
14:05 2020/05/01
【食用安全】男子長期用保溫杯盛咖啡中鉛毒　3類飲品用保溫杯盛載會傷害肝腎
【疫情悲劇】19歲媽媽疫情下停工零收入　遺下8個月大女兒輕生：我沒錢買奶粉　
12:50 2020/05/01
【疫情悲劇】19歲媽媽疫情下停工零收入　遺下8個月大女兒輕生：我沒錢買奶粉　