【野蠻大媽】鄰居嘲笑女兒太兇30歲嫁不出　媽媽聽完嬲爆直接抱起大媽摔倒落地

▲ 內地有一名大媽因取笑鄰居的女兒太兇導致嫁不出去，其媽媽憤怒將她摔倒在地。

新冠肺炎的疫情在內地開始有緩和跡象，多個城市紛紛開始解封，不少民眾慢慢開始正常生活，更打麻將消遣消遣。然而，日前湖南長沙發生一宗打鬥事件，一名楊姓大媽與一名戴姓大叔因打麻將發生口角，大叔的女兒出聲勸架，沒想到楊大媽突然破口大罵，「你女兒30歲嫁不出去」，令原本站在一旁的戴太太及女兒聽見後立刻怒髮衝冠，聯手暴打楊大媽，將她直接抱起摔倒落地。

綜合內地媒體報道，楊大媽與戴大叔是鄰居，經常聚在一起打麻將，但日前因打牌起爭執，站在一旁的戴姓女兒為免生事只好出言勸架。豈料，楊大媽脫口辱罵女兒，

你女兒30歲都還沒嫁出去，就是因為太兇，嫁不出去啦。

結果，戴大叔的妻子與女兒立刻嬲爆，聯手毆打楊大媽。

揮拳毆打 抱起摔倒在地

從閉路電視拍攝的影像看見，雙方從家中一直打到街外，引來大批鄰居圍觀，戴太太不斷追著楊大媽的頭揮拳狂打，掌摑其臉龐，接著鎖喉，最後更直接將她抱起摔倒在地，楊大媽癱倒在地上一動不動。

▲ 戴太太直接將楊大媽抱起摔倒在地。（影片截圖）

雙方不願和解

圍觀的民眾報警處理，警察將涉案人士帶回警局調查，但眾人到警局後仍不斷爭吵，戴大叔起初堅稱妻女沒有打人，後來看過閉路電視的影像後改口，「狗急會跳牆，兔子急了也會咬人，不然怎麼會摔人」，他認為妻女打人沒有錯。雙方至今不願和解，案件將進入調解程序。

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責任編輯：王明芳