5間營運商入選將軍澳中醫醫院下階段招標　政府期望年底挑選出承辦機構服務

▲ 選址在將軍澳的中醫院（藍色部分）鄰近消防及救護學院。（食衞局圖片）

食物及衞生局於今日（２日）公布將軍澳中醫醫院（中醫醫院）營運服務投標資格預審的結果，政府於截標前共接獲5份投標預審資格申請書，並已按預審文件中所列明的挑選標準和評分準則，就5份申請書進行評審。

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局方今日（2日）表示有關的評審工作已經完成，獲批出預審資格並將會被邀請參加下一階段的招標工作的申請機構名單如下：

（一） 仁愛堂

（二） 東華三院

（三） 香港浸會大學

（四） 博愛醫院

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局方指中醫醫院的服務契約包括開院的籌備階段、10年的醫院服務年期（可延長不多於5年），及6年的服務後年期。最終獲授予服務契約的承辦機構必須成立擔保有限公司（營運者），以管理、營運及保養中醫醫院。營運者需按照香港法例第633章《私營醫療機構條例》的要求，就營運中醫醫院申領相關牌照。至於下一階段的營運服務招標工作計劃於今年年中進行，期望可於今年年底挑選出中醫醫院的承辦機構。

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有關興建本港第一間中醫院概念早在2014年《施政報告》推出，當時預留將軍澳百勝角2.5公頃土地發展中醫醫院，設400張病床，提供住院、門診等服務，但不設急症室、全身麻醉手術、深切治療及分娩服務，中醫院亦會支持本地高等教育院校臨床培訓和中醫中藥科研用途。食物及衞生局早前指會挑選技術上及財政上有能力的申請者，申請的條件包括是超過20年間需有至少10年提供本地中醫服務的經驗，以及管理醫療機構或醫院的經驗。

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責任編輯：伍瑋瑋

