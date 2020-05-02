【恐佈萬人塚】巴西聖保羅挖掘逾1.3萬墓穴每5分鐘1人下葬　總統：那又如何

▲ 巴西聖保羅挖掘逾1.3萬墓穴，每5分鐘就有一位死者被下葬。

新冠肺炎疫情影響全球，截至5月1日，巴西確診人數逾9.2萬，逾6400人染疫死亡。昨日（1日）有媒體在巴西聖保羅市（Sao Paulo）拍下震撼的畫面，指當地一個公墓正在挖掘超過1.3萬個墓穴，每5分鐘就被下葬1具遺體，不少家屬沒時間道別。

據天空新聞台（Sky News）報道，巴西聖保羅市的維拉福爾摩沙公墓（Vila Formosa）是拉丁美洲最大的公墓。兩周前開始施工，工程人員每天挖掘約800個新墓穴，至今已挖掘了逾1.3萬個墓穴，目前仍在施工。

▲ 巴西聖保羅市的維拉福爾摩沙公墓（法新社）

天空新聞台製作人Marcia Reverdosa表示，現場氣氛令人緊張又難過，而且下葬速度很快。每位死者親屬只能在墓旁逗留5分鐘，因為每5分鐘就有一名死者下葬。她表示，當死者家屬與棺材抵達後，工作人員會檢查文件，

如果有時間，會讓家屬悼念數分鐘，否則將有一輛貨車迅速把棺材送入墳墓。沒有時間祈禱或做任何事情，沒有時間道別，沒有機會見所愛的人最後一面。

有死者親屬表示，自家人進入深切治療部後，再無機會與對方見面。另外，現年34歲、從事掘墓工作7年的James坦言，與許多人一樣也擔心受病毒感染，工作時會特別謹慎，經常清潔自己，與同事互相照顧。

總統回應死亡率曾稱：那又如何

巴西疫情嚴重，但總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）曾稱新冠肺炎是「小感冒」。4月29日他對疫情的回應備受爭議，當被問到死亡數字超過中國時，他表示：

那又如何？我哀悼死者，但你要我怎麼做？

他又言，自己中間名是「Messias」（「救世主」的意思），「但我不能創造奇蹟」。

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責任編輯：王俊賢