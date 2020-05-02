促明年完成23條立法　譚耀宗：是否永遠條件不成熟就不用做？

▲ 全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

全國人大常委譚耀宗出席電視台節目時稱，本港就23條立法有逼切性，希望明年8月可以完成《基本法》第23條立法，強調要完成「這應該做，事必要做的事」。

譚耀宗接受Topick查詢時承認，現階段有需要就23條立法展開討論，強調不少「藍營」的支持者都對現時社會狀況不滿，希望盡快就23條立法，他亦有向他們解釋，今屆立法會將於7月中完結，無法完成立法，惟有希望明年立法會可就此展開立法工作。

被問到明年８月底前完成23條立法的目標會否過於倉促，甚至引起比2003年時23條立法，以致去年反修例風波更大社會的反彈，譚耀宗認為，政府要解釋清楚條例是針對提倡港獨或煽動叛亂的人，一般市民毋須擔心，又反問是否「永遠條件都未夠成熟，就永遠不用做？」。

他說：「現時有很多人搞港獨，如果沒有有關法例，如何可以保障國家安全、國家根本利益」，認為本港就23條立法有逼切性。

港府一直都未有訂立法時間表，譚耀宗今次表態，是否近日有中央官員「提醒」？譚只回應指，特區政府就基本法23條立法是憲制責任，「這些事(23條立法)不用提，很清楚的。」

全國人大及政協兩會五月底將於北京召開，譚耀宗在電視節目中亦表示，兩會期間，有港區全國人大代表向領導人提出討論《基本法》第23條立法亦不出奇。

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責任編輯：李淇

